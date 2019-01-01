Поліція встановлює особу чоловіка, який загинув у аварії в Рованцях





За кермом автомобіля перебував 28-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину по пішохідному переході, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліція встановлює особу загиблого. На вигляд йому 45-50 років, одягнений в синю джинсову куртку, сині джинси та кофту сіро-зеленого кольору. Осіб котрим відома будь-яка інформація щодо потерпілого просимо повідомити за номером 74-22-25 або «102».



За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.









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