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«Думаю, ти не хтіла б бачити дочку інвалідом»: журналістці з Волині далі погрожують

«Думаю, ти не хтіла б бачити дочку інвалідом»: журналістці з Волині далі погрожують
Журналістка з Нововолинська Наталя Камишникова, якій нещодавно невідомі підпалили будинок, запевняє, що їй продовжують погрожувати.

Про це вона написала на шпальтах видання "Радар".

Тепер Камишникова запевняє, що погрози надходять через дзвінки та повідомлення на телефон.

За її словами, 9 травня о 21.43 їй зателефонували на мобільний із невідомого номера.

«Кажу: “Алло”. На тому все, гудки. Набираю цей номер сама. Збивають дзвінок. А за 5 хвилин мені надходить смс-ка: «Ти чума, ще раз напишеш за людей, чи пропустиш хоть один коментар, знай що я знаю що твоя дочка у Києві думаю ти не хтіла бачити її інвалідом ще хоч слово за людей побачиш!», - написала журналістка.

Нагадаємо, нещодавно Камишникова розповідала, що погрози їй через знайому на ринку передавала невідома жінка.

«Отже, погрожує мені й моїй дитині розправою вже не лише інтернет-анонім та якась молодиця через мою знайому, а й конкретний абонент у конкретному смс-повідомленні.Вочевидь, чоловік. Можливо, організатор чи співучасник підпалу моєї хатки у ніч проти 1 травня», - припискає Камишникова.

Вона додала, що жінка підходила на ринку до її знайомої двічі. Перший раз – 27 чи 28 квітня. «Заявляла, що вб’ють мою доньку, знають, де вона мешкає і працює. А за другим разом переказала, щоб я готувала дві труни – для себе теж. І сказала: “Це ми підпалили їй хату”… “Ми” – це двоє молодиків із ломакою і каністрами, фарбована пані – якимось боком. Напевно, є і четвертий. Той, що надіслав смс-ку», - додала Камишникова.

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«Думаю, ти не хтіла б бачити дочку інвалідом»: журналістці з Волині далі погрожують
«Думаю, ти не хтіла б бачити дочку інвалідом»: журналістці з Волині далі погрожують
«Думаю, ти не хтіла б бачити дочку інвалідом»: журналістці з Волині далі погрожують
«Думаю, ти не хтіла б бачити дочку інвалідом»: журналістці з Волині далі погрожують
«Думаю, ти не хтіла б бачити дочку інвалідом»: журналістці з Волині далі погрожують


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Теги: Наталя Камишникова, журналістка, погрози, Волинь
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