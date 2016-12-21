«Думаю, ти не хтіла б бачити дочку інвалідом»: журналістці з Волині далі погрожують

Наталя Камишникова, якій нещодавно невідомі підпалили будинок, запевняє, що їй продовжують погрожувати.



Про це вона написала на шпальтах видання "



Тепер Камишникова запевняє, що погрози надходять через дзвінки та повідомлення на телефон.



За її словами, 9 травня о 21.43 їй зателефонували на мобільний із невідомого номера.



«Кажу: “Алло”. На тому все, гудки. Набираю цей номер сама. Збивають дзвінок. А за 5 хвилин мені надходить смс-ка: «Ти чума, ще раз напишеш за людей, чи пропустиш хоть один коментар, знай що я знаю що твоя дочка у Києві думаю ти не хтіла бачити її інвалідом ще хоч слово за людей побачиш!», - написала журналістка.



Нагадаємо, нещодавно Камишникова розповідала, що погрози їй через знайому на ринку передавала невідома жінка.



«Отже, погрожує мені й моїй дитині розправою вже не лише інтернет-анонім та якась молодиця через мою знайому, а й конкретний абонент у конкретному смс-повідомленні.Вочевидь, чоловік. Можливо, організатор чи співучасник підпалу моєї хатки у ніч проти 1 травня», - припискає Камишникова.



Вона додала, що жінка підходила на ринку до її знайомої двічі. Перший раз – 27 чи 28 квітня. «Заявляла, що вб’ють мою доньку, знають, де вона мешкає і працює. А за другим разом переказала, щоб я готувала дві труни – для себе теж. І сказала: “Це ми підпалили їй хату”… “Ми” – це двоє молодиків із ломакою і каністрами, фарбована пані – якимось боком. Напевно, є і четвертий. Той, що надіслав смс-ку», - додала Камишникова.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналістка з Нововолинська, якій нещодавно невідомі підпалили будинок, запевняє, що їй продовжують погрожувати.Про це вона написала на шпальтах видання " Радар ".Тепер Камишникова запевняє, що погрози надходять через дзвінки та повідомлення на телефон.За її словами, 9 травня о 21.43 їй зателефонували на мобільний із невідомого номера.«Кажу: “Алло”. На тому все, гудки. Набираю цей номер сама. Збивають дзвінок. А за 5 хвилин мені надходить смс-ка: «Ти чума, ще раз напишеш за людей, чи пропустиш хоть один коментар, знай що я знаю що твоя дочка у Києві думаю ти не хтіла бачити її інвалідом ще хоч слово за людей побачиш!», - написала журналістка.Нагадаємо, нещодавно Камишникова розповідала, що погрози їй через знайому«Отже, погрожує мені й моїй дитині розправою вже не лише інтернет-анонім та якась молодиця через мою знайому, а й конкретний абонент у конкретному смс-повідомленні.Вочевидь, чоловік. Можливо, організатор чи співучасник підпалу моєї хатки у ніч проти 1 травня», - припискає Камишникова.Вона додала, що жінка підходила на ринку до її знайомої двічі. Перший раз – 27 чи 28 квітня. «Заявляла, що вб’ють мою доньку, знають, де вона мешкає і працює. А за другим разом переказала, щоб я готувала дві труни – для себе теж. І сказала: “Це ми підпалили їй хату”… “Ми” – це двоє молодиків із ломакою і каністрами, фарбована пані – якимось боком. Напевно, є і четвертий. Той, що надіслав смс-ку», - додала Камишникова.

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