5 причин, чому не треба боятись мансардних вікон*





Про це розповів представник компанії «VELUX» Сергій Герук під час навчань в офісі будівельної компанії «Інвестор», пише



«VELUX» – данський виробник з 78-річним досвідом. Це світовий лідер з виготовлення мансардних вікон та сонцезахисних аксесуарів.



Продукцію саме цієї компанії «Інвестор» обирає для своїх житлових комплексів.



Пропонуємо вам 5 цікавих фактів, які підтверджують: мансардні вікна – це не тільки гарно і романтично, а й практично.



1. Мансардні вікна дають краще освітлення.



«Мансардне вікно за умови тієї самої площі засклення вдвічі більше дає денного світла, ніж фасадне», – розповів Сергій Герук.



За його словами, компанія «VELUX» дійшла до такого висновку кілька років тому. Архітектори фірми збудували по всій Європі експериментальні будинки. Там мешкали сім’ї і паралельно проводилися дослідження кімнат з мансардними та фасадними вікнами.



Дослідники встановили, що одну й ту ж кімнату можна освітлити мансардним вікном, вдвічі меншим за розміром ніж фасадне.



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2. Вентиляція через мансардне вікно відбувається швидше, ніж через фасадне.



«Мансардне вікно, розташоване вгорі, має ефект димової труби, тому вентиляція через таке вікно здійснюється швидше, ніж через фасадне. Це важливо взимку, коли на вулиці мінусова температура і ми не можемо відкривати вікна надовго. Мансардне вікно достатньо відкрити на 2-3 хвилини, щоб оновити мікроклімат приміщення», – зазначив Сергій Герук.



Через відкрите мансардне вікно одночасно іде два потоки повітря: тепле виходить з кімнати, а холодне заходить знадвору. Завдяки цьому повітрообмін у мансардних кімнатах кращий.



До того ж усі вікна «VELUX» мають вентиляційні щілини та фільтри від пилу і комах. Цей фільтр можна вийняти, помити чи попилососити і вставити назад. Такої унікальної особливості не мають вікна інших виробників.







Саме такі вікна встановлені у житловому комплексі



Сергій Герук також наголосив, що якістю повітря не можна нехтувати. Адже 90 % часу люди проводять у приміщеннях. Це явище називають «ефектом чотирьох стін».



Якщо є проблеми з провітрюванням будинків, у людей погіршиться самопочуття, настрій та сон, можуть виникнути проблеми з тиском та з’явитись бронхіальна астма. Більше про це – у ролику:







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3. Якісні мансардні вікна не протікають.



Сергій Герук зазначив, що коли компанія проводила опитування, чому люди бояться мансардних вікон, більшість опитаних говорили про протікання.



«Якщо вода не в самому вікні, а біля нього, то це проблема не вікна, а монтажу», – розповів він.



Експерт додав, що у вікнах «VELUX» є спеціальний комплект теплогідроізоляції, який захищає від промерзань та конденсату.



Він складається із теплоізоляційної рами, гідроізоляційного фартуха та посиленого дренажного жолоба.



Теплоізоляційна рама надійно утеплює периметр вікна та запобігає появі містків холоду.



Вікно без комплекту теплогідроізоляції Вікно з комплектом теплогідроізоляції



Гідроізоляційний фартух з’єднує мансардне вікно з підпокрівельною гідроізоляцією.



Посилений дренажний жолоб відводить весь конденсат, що утворився в підпокрівельному просторі над вікном.



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«Той факт, що вікна «VELUX» на ринку продаються вже 78 років, підтверджує якість. Якби було щось не так, то компанія просто перестала б існувати. На заводах є спеціальні лабораторії. У них постійно тестують вікна у найсуворіших умовах: при критичному куті нахилу покрівлі. При цьому імітується шквальний вітер до 30 м/с та подається велика кількість води. Вікна витримують», – наголосив Сергій Герук.







4. Є широкий вибір мансардних вікон.



Зокрема компанія VELUX пропонує такі варіанти вікон: VELUX Oптіма, VELUX Стандарт, Стандарт Плюс, VELUX Преміум та мансардні вікна спеціального призначення (світлові тунелі, карнизні вікна, зенітні вікна, вікно-люк, аварійний вихід на покрівлю тощо).



Можна обрати вікно різних розмірів, з різними типами відкривання – ручні та дистанційно керовані.



Можуть бути також різні способи відкривання: з ручкою зверху, знизу або комбінованого типу.



Одні вікна компанії краще підходять для кімнат із високою вологістю та зі світлим інтер'єром. Інші внутрішнє скло триплекс, яке витримує дуже сильні удари і навіть якщо й розбивається, то уламки залишають на плівці.



Є вікна, які суттєво підвищують енергоефективність будинку.







5. Для мансардних вікон існує широкий вибір систем сонцезахисту.



Штори для мансардних вікон існують: одні повністю затемняють кімнату, інші частково. Можна обрати аксесуар будь-якого кольору. Хоча сонцезахист – це не тільки про них.



«У нас люди, коли хочуть врятуватись від спеки, беруть штори. Насправді штори – це добре, але є ще ефективніші засоби. Наприклад, маркізет. Він лягає на зовнішнє скло і не дає йому нагріватись. Різниця температури в кімнаті з маркізетом і в кімнаті, яка без нього, 5 градусів. Це велика різниця. Це в тому числі економія на кондиціонуванні», – пояснює Сергій Герук.



Маркізет частково затемняє кімнату, але світло потрапляє і оглядовість зберігається.



Існує ще один аксесуар – зовнішня ролета. Вона запобігає перегріванню скла і відповідно й кімнати. Взимку вона забезпечує додаткову термоізоляцію.



Також для мансардних вікон створили спеціальні москітні сітки.



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Нагадаємо, на «Інвесторі» вже не вперше проводять подібні навчання. Минулого разу працівникам компанії розповідали, як працює компанія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мансардні вікна у новобудовах вже давно не рідкість. Їхня популярність зростає разом із кількістю міфів про них. Хоча насправді вони у низці характеристик є кращими за фасадні.Про це розповів представник компанії «VELUX»під час навчань в офісі будівельної компанії «Інвестор», пише Перший «VELUX» – данський виробник з 78-річним досвідом. Це світовий лідер з виготовлення мансардних вікон та сонцезахисних аксесуарів.Продукцію саме цієї компанії «Інвестор» обирає для своїх житлових комплексів.Пропонуємо вам 5 цікавих фактів, які підтверджують: мансардні вікна – це не тільки гарно і романтично, а й практично.«Мансардне вікно за умови тієї самої площі засклення вдвічі більше дає денного світла, ніж фасадне», – розповів Сергій Герук.За його словами, компанія «VELUX» дійшла до такого висновку кілька років тому. Архітектори фірми збудували по всій Європі експериментальні будинки. Там мешкали сім’ї і паралельно проводилися дослідження кімнат з мансардними та фасадними вікнами.Дослідники встановили, що одну й ту ж кімнату можна освітлити мансардним вікном, вдвічі меншим за розміром ніж фасадне.«Мансардне вікно, розташоване вгорі, має ефект димової труби, тому вентиляція через таке вікно здійснюється швидше, ніж через фасадне. Це важливо взимку, коли на вулиці мінусова температура і ми не можемо відкривати вікна надовго. Мансардне вікно достатньо відкрити на 2-3 хвилини, щоб оновити мікроклімат приміщення», – зазначив Сергій Герук.Через відкрите мансардне вікно одночасно іде два потоки повітря: тепле виходить з кімнати, а холодне заходить знадвору. Завдяки цьому повітрообмін у мансардних кімнатах кращий.До того ж усі вікна «VELUX» мають вентиляційні щілини та фільтри від пилу і комах. Цей фільтр можна вийняти, помити чи попилососити і вставити назад. Такої унікальної особливості не мають вікна інших виробників.Саме такі вікна встановлені у житловому комплексі «Юпітер» , який будує «Інвестор».Сергій Герук також наголосив, що якістю повітря не можна нехтувати. Адже 90 % часу люди проводять у приміщеннях. Це явище називають «ефектом чотирьох стін».Якщо є проблеми з провітрюванням будинків, у людей погіршиться самопочуття, настрій та сон, можуть виникнути проблеми з тиском та з’явитись бронхіальна астма. Більше про це – у ролику:Сергій Герук зазначив, що коли компанія проводила опитування, чому люди бояться мансардних вікон, більшість опитаних говорили про протікання.«Якщо вода не в самому вікні, а біля нього, то це проблема не вікна, а монтажу», – розповів він.Експерт додав, що у вікнах «VELUX» є спеціальний комплект теплогідроізоляції, який захищає від промерзань та конденсату.Він складається із теплоізоляційної рами, гідроізоляційного фартуха та посиленого дренажного жолоба.Теплоізоляційна рама надійно утеплює периметр вікна та запобігає появі містків холоду.Гідроізоляційний фартух з’єднує мансардне вікно з підпокрівельною гідроізоляцією.Посилений дренажний жолоб відводить весь конденсат, що утворився в підпокрівельному просторі над вікном.«Той факт, що вікна «VELUX» на ринку продаються вже 78 років, підтверджує якість. Якби було щось не так, то компанія просто перестала б існувати. На заводах є спеціальні лабораторії. У них постійно тестують вікна у найсуворіших умовах: при критичному куті нахилу покрівлі. При цьому імітується шквальний вітер до 30 м/с та подається велика кількість води. Вікна витримують», – наголосив Сергій Герук.Зокрема компанія VELUX пропонує такі варіанти вікон: VELUX Oптіма, VELUX Стандарт, Стандарт Плюс, VELUX Преміум та мансардні вікна спеціального призначення (світлові тунелі, карнизні вікна, зенітні вікна, вікно-люк, аварійний вихід на покрівлю тощо).Можна обрати вікно різних розмірів, з різними типами відкривання – ручні та дистанційно керовані.Можуть бути також різні способи відкривання: з ручкою зверху, знизу або комбінованого типу.Одні вікна компанії краще підходять для кімнат із високою вологістю та зі світлим інтер'єром. Інші внутрішнє скло триплекс, яке витримує дуже сильні удари і навіть якщо й розбивається, то уламки залишають на плівці.Є вікна, які суттєво підвищують енергоефективність будинку.Штори для мансардних вікон існують: одні повністю затемняють кімнату, інші частково. Можна обрати аксесуар будь-якого кольору. Хоча сонцезахист – це не тільки про них.«У нас люди, коли хочуть врятуватись від спеки, беруть штори. Насправді штори – це добре, але є ще ефективніші засоби. Наприклад, маркізет. Він лягає на зовнішнє скло і не дає йому нагріватись. Різниця температури в кімнаті з маркізетом і в кімнаті, яка без нього, 5 градусів. Це велика різниця. Це в тому числі економія на кондиціонуванні», – пояснює Сергій Герук.Маркізет частково затемняє кімнату, але світло потрапляє і оглядовість зберігається.Існує ще один аксесуар – зовнішня ролета. Вона запобігає перегріванню скла і відповідно й кімнати. Взимку вона забезпечує додаткову термоізоляцію.Також для мансардних вікон створили спеціальні москітні сітки.Нагадаємо, на «Інвесторі» вже не вперше проводять подібні навчання. Минулого разу працівникам компанії розповідали, як працює компанія Ajax – світовий лідер із охоронних систем. Більше про це можна почитати тут

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