вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Lutsk Food Fest завітає фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи»

На Lutsk Food Fest завітає фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи»
Спікер-зона Lutsk Food Fest: Гастро тур не перестає дивувати.

Що таке блогерство, як це бути моделлю та працювати на Нью-Йоркській фондовій біржі одночасно, як знайти своє кохання та зберегти його, а також про подробиці власного успіху розповість відомий український блогер, фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи» Свят Бойко.

Хлопець багато подорожує, тому має у запасі цікаві історії та лайфхаки для нетипових мандрівок. Свят поділиться досвідом щодо недорогих поїздок із власного досвіду.

Він розповість про гастрономічну різноманітність країн світу, дивні страви та про те, як підтримувати гарну форму навіть у подорожах.

«А ще у нього 130к підписників в інстаграмі», – йдеться у повідомленні організаторів.

Поспілкуватись з Святославом можна на спікер-зоні о 14:00 у неділю 12 травня, на территорії гастрономічного фестивалю Lutsk Food Fest.
На Lutsk Food Fest завітає фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи»
На Lutsk Food Fest завітає фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи»
На Lutsk Food Fest завітає фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Lutsk Food Fest
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Паралімпійській чемпіонці з Волині подарували спортивного спрорядження на майже 150 тисяч
Сьогодні, 11:29
На Івано-Франківщині землею засипало чоловіка
Сьогодні, 11:22
На Lutsk Food Fest завітає фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи»
Сьогодні, 10:58
5 причин, чому не треба боятись мансардних вікон*
Сьогодні, 10:42
«Думаю, ти не хтіла б бачити дочку інвалідом»: журналістці з Волині далі погрожують
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років
Сьогодні, 08:35
Яку погоду прогнозують на дні проведення Lutsk Food Fest Яку погоду прогнозують на дні проведення Lutsk Food Fest
10 травень, 20:00
На Lutsk Food Fest виступатиме чоловік, що автостопом дістався Антарктиди На Lutsk Food Fest виступатиме чоловік, що автостопом дістався Антарктиди
10 травень, 11:33
Відома програма Lutsk Food Fest, який відбудеться 11–12 травня Відома програма Lutsk Food Fest, який відбудеться 11–12 травня
09 травень, 14:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смерть маленької дівчинки на трасі під Луцьком: водію присудили 4 роки тюрми і понад півмільйонну компенсацію родичам
Сьогодні, 12:02
 0
Cиноптики розповіли, коли припиняться дощі і наступить спека
Сьогодні, 11:44
 0
Паралімпійській чемпіонці з Волині подарували спортивного спрорядження на майже 150 тисяч
Сьогодні, 11:29
 0
На Івано-Франківщині землею засипало чоловіка
Сьогодні, 11:22
 0
На Lutsk Food Fest завітає фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи»
Сьогодні, 10:58
 0
Медіа
відео
1/8