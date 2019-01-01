На Lutsk Food Fest завітає фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи»
Сьогодні, 10:58
Спікер-зона Lutsk Food Fest: Гастро тур не перестає дивувати.
Що таке блогерство, як це бути моделлю та працювати на Нью-Йоркській фондовій біржі одночасно, як знайти своє кохання та зберегти його, а також про подробиці власного успіху розповість відомий український блогер, фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи» Свят Бойко.
Хлопець багато подорожує, тому має у запасі цікаві історії та лайфхаки для нетипових мандрівок. Свят поділиться досвідом щодо недорогих поїздок із власного досвіду.
Він розповість про гастрономічну різноманітність країн світу, дивні страви та про те, як підтримувати гарну форму навіть у подорожах.
«А ще у нього 130к підписників в інстаграмі», – йдеться у повідомленні організаторів.
Поспілкуватись з Святославом можна на спікер-зоні о 14:00 у неділю 12 травня, на территорії гастрономічного фестивалю Lutsk Food Fest.
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Що таке блогерство, як це бути моделлю та працювати на Нью-Йоркській фондовій біржі одночасно, як знайти своє кохання та зберегти його, а також про подробиці власного успіху розповість відомий український блогер, фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи» Свят Бойко.
Хлопець багато подорожує, тому має у запасі цікаві історії та лайфхаки для нетипових мандрівок. Свят поділиться досвідом щодо недорогих поїздок із власного досвіду.
Він розповість про гастрономічну різноманітність країн світу, дивні страви та про те, як підтримувати гарну форму навіть у подорожах.
«А ще у нього 130к підписників в інстаграмі», – йдеться у повідомленні організаторів.
Поспілкуватись з Святославом можна на спікер-зоні о 14:00 у неділю 12 травня, на территорії гастрономічного фестивалю Lutsk Food Fest.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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