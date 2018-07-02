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На Івано-Франківщині землею засипало чоловіка

На Івано-Франківщині землею засипало чоловіка
У селі Угринів Івано-Франківської області чоловіка засипало землею.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

«10 травня о 13:29 до „Служби порятунку 101“ надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Тисменицького району під час проведення робіт по влаштуванню дощової каналізації в траншеї глибиною 4 м землею засипало чоловіка», — йдеться у повідомленні.

О 15:20 рятувальники за допомогою шанцевого інструмента і екскаватора відкопали та витягнули чоловіка.

Чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами середнього ступеня важкості.

Всього до рятувальних робіт залучили 15 чоловік особового складу на 3-х одиницях техніки.

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Теги: інцидент, випадок
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