На Івано-Франківщині землею засипало чоловіка
Сьогодні, 11:22
У селі Угринів Івано-Франківської області чоловіка засипало землею.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
«10 травня о 13:29 до „Служби порятунку 101“ надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Тисменицького району під час проведення робіт по влаштуванню дощової каналізації в траншеї глибиною 4 м землею засипало чоловіка», — йдеться у повідомленні.
О 15:20 рятувальники за допомогою шанцевого інструмента і екскаватора відкопали та витягнули чоловіка.
Чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами середнього ступеня важкості.
Всього до рятувальних робіт залучили 15 чоловік особового складу на 3-х одиницях техніки.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
«10 травня о 13:29 до „Служби порятунку 101“ надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Тисменицького району під час проведення робіт по влаштуванню дощової каналізації в траншеї глибиною 4 м землею засипало чоловіка», — йдеться у повідомленні.
О 15:20 рятувальники за допомогою шанцевого інструмента і екскаватора відкопали та витягнули чоловіка.
Чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами середнього ступеня важкості.
Всього до рятувальних робіт залучили 15 чоловік особового складу на 3-х одиницях техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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