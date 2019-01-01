вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Cиноптики розповіли, коли припиняться дощі і наступить спека

Cиноптики розповіли, коли припиняться дощі і наступить спека
В Україні до середини травня встановиться суха погода. Дощі припиняться і прийде справжня спека.

Поступово температура досягне 30 градусів тепла, але 27-28 травня знову очікуються опади, - пише Gazeta.ua.

"Вже на початку червня українцям високих температур очікувати не варто. Вище 20 градусів стовпчик термометра підніметься лише до кінця першого тижня. Літо почнеться невеликими дощами (2-7 і 12-13 червня), але середина червня буде сухою, з температурою до плюс 35 градусів", - каже народний синоптик Леонід Горбань.

16-18 червня очікуються сильні дощі з градом. Вони принесуть похолодання до 21-24 градусів тепла, яке протримається до початку липня. Невеликі опади можливі також в останніх числах червня, підсумував Горбань.

Перший місяць літа почнеться похолоданням та короткими дощами, а вже з другої декади прийде справжня спека.

Червень та липень 2019 року будуть аномально спекотними в Україні. А температура повітря підніматиметься вище +30 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: синоптики, прогноз, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смерть маленької дівчинки на трасі під Луцьком: водію присудили 4 роки тюрми і понад півмільйонну компенсацію родичам
Сьогодні, 12:02
Cиноптики розповіли, коли припиняться дощі і наступить спека
Сьогодні, 11:44
Паралімпійській чемпіонці з Волині подарували спортивного спрорядження на майже 150 тисяч
Сьогодні, 11:29
На Івано-Франківщині землею засипало чоловіка
Сьогодні, 11:22
На Lutsk Food Fest завітає фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи»
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
В Україні буде ще три хвилі похолодання: синоптик назвав дати В Україні буде ще три хвилі похолодання: синоптик назвав дати
30 квітень, 06:51
На Україну сунуть грози На Україну сунуть грози
24 квітень, 17:03
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
16 квітень, 12:27
Якою буде погода на вихідні, 6 та 7 квітня Якою буде погода на вихідні, 6 та 7 квітня
05 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смерть маленької дівчинки на трасі під Луцьком: водію присудили 4 роки тюрми і понад півмільйонну компенсацію родичам
Сьогодні, 12:02
 0
Cиноптики розповіли, коли припиняться дощі і наступить спека
Сьогодні, 11:44
 0
Паралімпійській чемпіонці з Волині подарували спортивного спрорядження на майже 150 тисяч
Сьогодні, 11:29
 0
На Івано-Франківщині землею засипало чоловіка
Сьогодні, 11:22
 0
На Lutsk Food Fest завітає фіналіст проекту «Топ-модель по-українськи»
Сьогодні, 10:58
 0
Медіа
відео
1/8