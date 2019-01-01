Cиноптики розповіли, коли припиняться дощі і наступить спека





Поступово температура досягне 30 градусів тепла, але 27-28 травня знову очікуються опади, - пише



"Вже на початку червня українцям високих температур очікувати не варто. Вище 20 градусів стовпчик термометра підніметься лише до кінця першого тижня. Літо почнеться невеликими дощами (2-7 і 12-13 червня), але середина червня буде сухою, з температурою до плюс 35 градусів", - каже народний синоптик Леонід Горбань.



16-18 червня очікуються сильні дощі з градом. Вони принесуть похолодання до 21-24 градусів тепла, яке протримається до початку липня. Невеликі опади можливі також в останніх числах червня, підсумував Горбань.



Перший місяць літа почнеться похолоданням та короткими дощами, а вже з другої декади прийде справжня спека.



Червень та липень 2019 року будуть аномально спекотними в Україні. А температура повітря підніматиметься вище +30 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні до середини травня встановиться суха погода. Дощі припиняться і прийде справжня спека.Поступово температура досягне 30 градусів тепла, але 27-28 травня знову очікуються опади, - пише Gazeta.ua. "Вже на початку червня українцям високих температур очікувати не варто. Вище 20 градусів стовпчик термометра підніметься лише до кінця першого тижня. Літо почнеться невеликими дощами (2-7 і 12-13 червня), але середина червня буде сухою, з температурою до плюс 35 градусів", - каже народний синоптик16-18 червня очікуються сильні дощі з градом. Вони принесуть похолодання до 21-24 градусів тепла, яке протримається до початку липня. Невеликі опади можливі також в останніх числах червня, підсумував Горбань.Перший місяць літа почнеться похолоданням та короткими дощами, а вже з другої декади прийде справжня спека.Червень та липень 2019 року будуть аномально спекотними в Україні. А температура повітря підніматиметься вище +30 градусів.

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