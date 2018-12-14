Смерть маленької дівчинки на трасі під Луцьком: водію присудили 4 роки тюрми і понад півмільйонну компенсацію родичам
Сьогодні, 12:02
14 грудня минулого року у селі Піддубці автівка на смерть збила 9-річну дівчинку, яка разом з товаришем переходила дорогу пішохідним переходом. Наразі ж суд виніс вирок винуватцеві аварії – пенсіонерові, інвалідові 2 групи.
Вирок днями виніс Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, водій збив дитину автівкою Volkswagen Passat. Від отриманих травм вона померла на місці події.
Як розповіла суду бабуся загиблої, її онука разом з онуком вчительки поверталася зі школи. Діти переходили дорогу пішохідним переходом. Коли інші автомобілі зупинились перед переходом та пропускали дітей, то обвинувачений продовжив рух, в результаті чого здійснив наїзд.
Батько ж дівчинки розповів, що загибла була його єдиною донькою. На момент трагедії він був у відрядження на Київщині.
Сам обвинувачений розповів, що має 22 роки водійського стажу і ніколи не притягався ні до кримінальної , ні до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з кермуванням. За його словами, того дня він повертався з лікарні, куди возив дружину на процедуру гемодіалізу та забирав дочку після проведеної операції.
Зрештою, зваживши всі обставини справи, суд призначив винуватцеві смертельної аварії 4 роки 4 позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки. Крім того, чоловік має сплатити 370 гривень моральної шкоди батькові загиблої дитини та по 100 тисяч її дідусеві і бабусі.
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Вирок днями виніс Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, водій збив дитину автівкою Volkswagen Passat. Від отриманих травм вона померла на місці події.
Як розповіла суду бабуся загиблої, її онука разом з онуком вчительки поверталася зі школи. Діти переходили дорогу пішохідним переходом. Коли інші автомобілі зупинились перед переходом та пропускали дітей, то обвинувачений продовжив рух, в результаті чого здійснив наїзд.
Батько ж дівчинки розповів, що загибла була його єдиною донькою. На момент трагедії він був у відрядження на Київщині.
Сам обвинувачений розповів, що має 22 роки водійського стажу і ніколи не притягався ні до кримінальної , ні до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з кермуванням. За його словами, того дня він повертався з лікарні, куди возив дружину на процедуру гемодіалізу та забирав дочку після проведеної операції.
Зрештою, зваживши всі обставини справи, суд призначив винуватцеві смертельної аварії 4 роки 4 позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки. Крім того, чоловік має сплатити 370 гривень моральної шкоди батькові загиблої дитини та по 100 тисяч її дідусеві і бабусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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