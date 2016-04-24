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У Ковелі поліцейські викрили викрадача велосипедів

У Ковелі поліцейські викрили викрадача велосипедів
У Ковелі правоохоронці розшукали чоловіка, який причетний до трьох крадіжок велосипедів.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зловмисником виявився раніше судимий за крадіжки 48-річний житель Ковельського району. Викрадені велосипеди чоловік продав.

Правоохоронці встановили його причетність до вчинення трьох крадіжок двоколісних, на загальну суму 9 тис. грн..

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: крадіжка, Волинь, Ковель, поліція
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