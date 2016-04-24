У Ковелі поліцейські викрили викрадача велосипедів
Сьогодні, 12:19
У Ковелі правоохоронці розшукали чоловіка, який причетний до трьох крадіжок велосипедів.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зловмисником виявився раніше судимий за крадіжки 48-річний житель Ковельського району. Викрадені велосипеди чоловік продав.
Правоохоронці встановили його причетність до вчинення трьох крадіжок двоколісних, на загальну суму 9 тис. грн..
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зловмисником виявився раніше судимий за крадіжки 48-річний житель Ковельського району. Викрадені велосипеди чоловік продав.
Правоохоронці встановили його причетність до вчинення трьох крадіжок двоколісних, на загальну суму 9 тис. грн..
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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