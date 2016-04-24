У Ковелі поліцейські викрили викрадача велосипедів





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Зловмисником виявився раніше судимий за крадіжки 48-річний житель Ковельського району. Викрадені велосипеди чоловік продав.



Правоохоронці встановили його причетність до вчинення трьох крадіжок двоколісних, на загальну суму 9 тис. грн..



За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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