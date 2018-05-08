У замку Любарта стартував Lutsk Food Fest: що і за скільки пропонують скуштувати. ФОТО

У Луцьку розпочався фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest: Гастро тур. Вже відомий в місті фестиваль вуличної їжі стартував зранку 11 травня у замку Любарта.На щастя, погода на старт фестивалю - сонячна, тож, незважаючи на те, що 11 травня - робочий день, охочих скуштувати смаколики з усього світу зібралося доволі багато. Люди тут різного віку, але навіть для найменших гостей є чимало цікавого.Атмосферу події створює яскрава інфраструктура, жива музика різних стилів зі сцени та величезний вибір страв. У програмі заходу - майже 40 резидентів з різних областей України та національні кухні майже 20 інших країн. Впродовж фестивалю очікують також виступів спікерів, а для наймолодших тут облаштували зону розваг. Також є досхочу лаундж-зон, де можна відпочивати на свіжому повітрі, влаштувавшись на пуфах, лежаках та за столиками.Ціни страв на Lutsk Food Fest – різні, але, кажуть ті, хто вже прийшов, не надто б’ють по кишені, враховуючи, що «біля плити» стоять професіонали, а якість і свіжість продуктів гарантують виробники.До прикладу, великий стек зі свинини, смажений на грилі в спеціях, обійдеться у 250 гривень. Для любителів морепродуктів пропонують чималу порцію печених у власному соку мідій за 150 гривень. Картопляну шпажку можна придбати за 40 гривень, качан печеної кукурудзи - за 50. Більша компанія може витратити 300 гривень на лопатку ягняти.Загалом, вибір величезний. Більше цін і локацій смачного дійства дивіться на фото.