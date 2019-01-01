«Після гомика піти в туалет, то ти вмираєш», – вчителька етики у львівській школі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:44
60-річній вчительці львівської школи №93 Мирославі Стецюк винесли догану, а після навчального року її звільнять. Причина – гомофобні висловлювання.
Про це ZAXID.NET повідомила директорка школи Олеся Мандзюк.
У квітні одна з учениць восьмого класу цієї школи Ольга Гайворон виклала на своїй сторінці в Instagram історію, де вчителька Мирослава Стецюк розповідає учням про гомосексуалістів у негативному контексті.
Пізніше учениця видалила відео. Дівчина заявила сайту theБабель, що виклала відео «для підняття настрою і не хотіла псувати життя нещасній вчительці».
Мирослава Стецюк – вчитель української мови та літератури, а також християнської етики.
Так, в одній зі шкіл Львова вчителька християнської етики розповідає дітям про те, що можна померти, якщо зайти до туалету після того, як його відвідав гомосексуаліст.
«Ви знаєте, що таке статеві органи? Що носить чоловік у своїй спермі? Це сам Господь Бог з неба дав. А він то пхає куди? Там де що, де гівно? І що народжується з того? Уроди! Гади! Повірте, після гомика піти в туалет, то ти вмираєш», – каже, зокрема, вчителька.
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Про це ZAXID.NET повідомила директорка школи Олеся Мандзюк.
У квітні одна з учениць восьмого класу цієї школи Ольга Гайворон виклала на своїй сторінці в Instagram історію, де вчителька Мирослава Стецюк розповідає учням про гомосексуалістів у негативному контексті.
Пізніше учениця видалила відео. Дівчина заявила сайту theБабель, що виклала відео «для підняття настрою і не хотіла псувати життя нещасній вчительці».
Мирослава Стецюк – вчитель української мови та літератури, а також християнської етики.
Так, в одній зі шкіл Львова вчителька християнської етики розповідає дітям про те, що можна померти, якщо зайти до туалету після того, як його відвідав гомосексуаліст.
«Ви знаєте, що таке статеві органи? Що носить чоловік у своїй спермі? Це сам Господь Бог з неба дав. А він то пхає куди? Там де що, де гівно? І що народжується з того? Уроди! Гади! Повірте, після гомика піти в туалет, то ти вмираєш», – каже, зокрема, вчителька.
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