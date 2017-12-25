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Смертельна аварія у Харкові: Зайцева просить замінити реальний термін на умовний

Смертельна аварія у Харкові: Зайцева просить замінити реальний термін на умовний
Олена Зайцева, яка засуджена у справі про смертельну ДТП у центрі Харькова, просить в апеляційній скарзі змінити вирок суду - 10 років позбавлення волі та 3 роки позбавлення прав керування транспортними засобами.

Про це журналісту УНН розповіла адвокат постраждалих Лариса Матвєєва.

“Адвокат Олени Зайцевої просить передати справу знову на розгляд до першої інстанції, або прийняти рішення якими змінити вирок для Зайцевої. За рішенням суду першої інстанції (Олені Зайцевій - ред.) призначено покарання у вигляді позбавлення волі — 10 років, це максимальний термін і 3 роки позбавлення права керувати транспортними засобами. Зайцева вважає, що зазначене рішення є необґрунтованим, тому просить зменшити покарання до 5 років позбавлення волі та 2 роки позбавлення прав керування транспортними засобами. Окрім того вважає, що необхідно звільнити її від основного покарання з випробувальним терміном на розсуд суду”, — сказала Матвєєва.

За її словами, в суді першої інстанції Зайцева в повному обсязі визнала позовні вимоги, де була передбачена солідарна відповідальність між Дроновим та Зайцевою.

“(Тепер вона вважає — ред.), що потрібно переглянути цивільні позови потерпілих і стягнути з Зайцевої 30% від тих сум, що вимагають потерпілі, а 70% покласти на Дронова, як основного винного в цієї трагедії на її думку”, — розповіла Матвєєва.

Нагадаємо, кримінальне провадження за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у смертельній ДТП повернули до Київського райсуду Харкова.

Як повідомляв УНН, у провадження Харківського апеляційного суду надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у смертельній ДТП.

Раніше засуджені за смертельну ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева та Геннадій Дронов подали апеляційні скарги на вирок суду.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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Теги: Зайцева, суд, вирок
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Коментарі 1
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на гілляку скотиняку а не умовне!
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