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Президент призначив стипендію студенту луцького вишу

Президент призначив стипендію студенту луцького вишу
Луцький студент отримуватиме президентську стипендію.

Про це йдеться в указі глави держави №209/2019 «Про призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2019 рік».

Серед інших майстрів Президент також нагородив і студента Луцького національного технічного університету, майстра народних музичних інструментів Березюка Дмитра Андрійовича, 1996 року народження.

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Теги: Президент, указ, стипендія, студент
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