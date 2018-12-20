Президент призначив стипендію студенту луцького вишу
Сьогодні, 13:41
Луцький студент отримуватиме президентську стипендію.
Про це йдеться в указі глави держави №209/2019 «Про призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2019 рік».
Серед інших майстрів Президент також нагородив і студента Луцького національного технічного університету, майстра народних музичних інструментів Березюка Дмитра Андрійовича, 1996 року народження.
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Про це йдеться в указі глави держави №209/2019 «Про призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2019 рік».
Серед інших майстрів Президент також нагородив і студента Луцького національного технічного університету, майстра народних музичних інструментів Березюка Дмитра Андрійовича, 1996 року народження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко присвоїв волинянину звання «Заслужений лісівник України»
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