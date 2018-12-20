Президент призначив стипендію студенту луцького вишу





Про це йдеться в указі глави держави №209/2019 «Про призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2019 рік».



Серед інших майстрів Президент також нагородив і студента Луцького національного технічного університету, майстра народних музичних інструментів Березюка Дмитра Андрійовича, 1996 року народження.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко присвоїв волинянину звання «Заслужений лісівник України»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький студент отримуватиме президентську стипендію.Про це йдеться в указі глави держави №209/2019 «Про призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2019 рік».Серед інших майстрів Президент також нагородив і студента Луцького національного технічного університету, майстра народних музичних інструментів, 1996 року народження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію