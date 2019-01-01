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У селі на Волині зіткнулись три автомобілі. ФОТО

У селі на Волині зіткнулись три автомобілі. ФОТО
У селі Копачівка Рожищенського району – подвійна аварія.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».

Дорожньо-транспортна пригода трапилася після полудня у суботу, 11 травня.

Внаслідок зіткнення одна з автівок в'їхала у вантажівку.

Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
У селі на Волині зіткнулись три автомобілі. ФОТО
У селі на Волині зіткнулись три автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Копачівка
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