У селі на Волині зіткнулись три автомобілі. ФОТО





Про це повідомляє власкор інтернет-видання



Дорожньо-транспортна пригода трапилася після полудня у суботу, 11 травня.



Внаслідок зіткнення одна з автівок в'їхала у вантажівку.



Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Копачівка Рожищенського району – подвійна аварія.Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24» Дорожньо-транспортна пригода трапилася після полудня у суботу, 11 травня.Внаслідок зіткнення одна з автівок в'їхала у вантажівку.Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію