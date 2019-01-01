У селі на Волині зіткнулись три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:06
У селі Копачівка Рожищенського району – подвійна аварія.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».
Дорожньо-транспортна пригода трапилася після полудня у суботу, 11 травня.
Внаслідок зіткнення одна з автівок в'їхала у вантажівку.
Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
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Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».
Дорожньо-транспортна пригода трапилася після полудня у суботу, 11 травня.
Внаслідок зіткнення одна з автівок в'їхала у вантажівку.
Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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