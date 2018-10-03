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З 19 травня не курсуватиме потяг «Ковель-Москва»

З 19 травня не курсуватиме потяг «Ковель-Москва»
"Укрзалізниця" скасовує причіпні вагони до Москви в поїздах з Ковеля і Жмеринки, щоб звільнити вагони для внутрішніх перевезень.

Про це повідомляє видання LB.ua.

19 травня відбудеться останній рейс потяга сполученням Москва-Ковель. Також припиняє курсування потяг "Жмеринка-Москва", залишаючи причіпні вагони з Хмельницького до Львівського поїзда через низький пасажиропотік.

Поїзд Хмельницький/Жмеринка-Москва тепер складатиметься з причіпних вагонів Хмельницький-Москва до поїзда №74 Львів-Москва. Причеплення вагонів відбуватиметься в Хмельницькому, через що поїзд №74 змінює графік і буде відправлятися зі Львова о 14:40 замість 10:00, прибуватиме до Києва о 00:41 замість 19:35, а прибуватиме до Москви - о 14:30 замість 10:41.

У зворотному напрямку: виїзд з Москви о 17:42, з Києва - о 07:12, з Хмельницького о 13:40 з прибуттям до Львова о 17:57.

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Теги: Ковель, Москва
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