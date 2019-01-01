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П’ять причин, чому треба дивитися «Протилежний Погляд LIVE»

П’ять причин, чому треба дивитися «Протилежний Погляд LIVE»
Поінформований – значить попереджений, попереджений – значить захищений.

На цьому наголошують творці ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» і називають п'ять основних причин, чому програму треба дивитися, пише Конкурент.

1. Перше і найголовніше – МИ НЕ ВИРІЗАЄМО. Так, ми працюємо в прямому ефірі і в нашій студії повна свобода слова. Кожен має право на думку і може її озвучити.

2. НЕЗААНГАЖОВАНІСТЬ. Ми відкриті для кожного. Щотижня ми запрошуємо спікерів на ефір, незалежно від їхньої політичної чи релігійної приналежності, і кожен із запрошених перебуває в рівних умовах з іншими. А спірність, полярність думок навколо конкретної проблеми породжує істину.

3. ДОСТОВІРНІСТЬ. В ефірі «Протилежного Погляду» лише перевірена та офіційно підтверджена інформація.

4. АКТУАЛЬНІСТЬ. Щотижня лише гарячі, гострі та важливі теми. Ми не замовчуємо проблеми, а навпаки доносимо правду та намагаємося знайти спосіб вирішення питання.

5. ЯКІСТЬ. «Над ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» працює велика команда досвідчених спеціалістів, які застосовують нові технології у зйомці. А завдяки сучасному обладнанню наші глядачі отримують гарне зображення і якісний звук», – йдеться у повідомленні.

Отож, дивіться головне ток-шоу Волині «Протилежний Погляд LIVE» щочетверга на «12 Каналі» о 20:00. Обирайте лише достовірну, "неприкрашену" інформацію та робіть висновки самостійно! Суспільство має право знати правду.

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Теги: Протилежний погляд
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