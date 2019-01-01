На Волині чоловік у гаражі облаштував міні-обсерваторію. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
Ківерчанин Олександр Новосад свій гараж перетворив на міні-обсерваторію.
Чоловік почав цікавитися астрономією, відколи доля звела його з відомим науковцем та будівником потужних телескопів Олександром Дейною, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Довгі роки над розробкою приладів чоловіки працювали разом, але три роки тому, друг пішов з життя. Олександру ж – заповів продовжити свою справу. Зараз астроном працює над розробкою астрографа – приладу, який дозволить прямо з гаража фотографувати небесні тіла.
Друг лишив по собі вісім телескопів. Тож тепер, в його обійсті, що у селі Завітне Ківерцівського району, Олесандр хоче облаштувати справжню обсерваторію. Хоча й нині, зізнається, охочих подивитися на телескопи немало.
У своїх починаннях Олександра підтримує його внучка Вероніка. Вона вже знає, як виглядає космос.
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Чоловік почав цікавитися астрономією, відколи доля звела його з відомим науковцем та будівником потужних телескопів Олександром Дейною, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Довгі роки над розробкою приладів чоловіки працювали разом, але три роки тому, друг пішов з життя. Олександру ж – заповів продовжити свою справу. Зараз астроном працює над розробкою астрографа – приладу, який дозволить прямо з гаража фотографувати небесні тіла.
Друг лишив по собі вісім телескопів. Тож тепер, в його обійсті, що у селі Завітне Ківерцівського району, Олесандр хоче облаштувати справжню обсерваторію. Хоча й нині, зізнається, охочих подивитися на телескопи немало.
У своїх починаннях Олександра підтримує його внучка Вероніка. Вона вже знає, як виглядає космос.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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