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На Волині чоловік у гаражі облаштував міні-обсерваторію. ВІДЕО

На Волині чоловік у гаражі облаштував міні-обсерваторію. ВІДЕО
Ківерчанин Олександр Новосад свій гараж перетворив на міні-обсерваторію.

Чоловік почав цікавитися астрономією, відколи доля звела його з відомим науковцем та будівником потужних телескопів Олександром Дейною, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Довгі роки над розробкою приладів чоловіки працювали разом, але три роки тому, друг пішов з життя. Олександру ж – заповів продовжити свою справу. Зараз астроном працює над розробкою астрографа – приладу, який дозволить прямо з гаража фотографувати небесні тіла.

Друг лишив по собі вісім телескопів. Тож тепер, в його обійсті, що у селі Завітне Ківерцівського району, Олесандр хоче облаштувати справжню обсерваторію. Хоча й нині, зізнається, охочих подивитися на телескопи немало.

У своїх починаннях Олександра підтримує його внучка Вероніка. Вона вже знає, як виглядає космос.



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Теги: волинянин, обсерваторія
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