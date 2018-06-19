У селищі на Волині півторарічна дитина зачинилась у квартирі
Сьогодні, 15:04
У Іваничах маленька дитина зачинилась у квартирі.
На місце викликали поліцію та рятувальників ДСНС, пише БУГ.
Жінка мала намір йти з дитиною погуляти на вулиці. Коли вивозила візок на сходову клітину, в цей час дитина закрила двері зсередини на замок. В результаті чого мати не змогла потрапити в свою квартиру, а тому прийшлося просити допомоги в поліції та рятувальної служби.
За невиконання передбачених законодавством обов’язків щодо необхідних умов виховання дитини, на жінку склали протокол та передали справу до суду.
У постанові Іваничівського суду від 7-го травня йдеться про те, що справу закрили, суддя виніс матері усне попередження.
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На місце викликали поліцію та рятувальників ДСНС, пише БУГ.
Жінка мала намір йти з дитиною погуляти на вулиці. Коли вивозила візок на сходову клітину, в цей час дитина закрила двері зсередини на замок. В результаті чого мати не змогла потрапити в свою квартиру, а тому прийшлося просити допомоги в поліції та рятувальної служби.
За невиконання передбачених законодавством обов’язків щодо необхідних умов виховання дитини, на жінку склали протокол та передали справу до суду.
У постанові Іваничівського суду від 7-го травня йдеться про те, що справу закрили, суддя виніс матері усне попередження.
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