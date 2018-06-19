У селищі на Волині півторарічна дитина зачинилась у квартирі





На місце викликали поліцію та рятувальників ДСНС, пише



Жінка мала намір йти з дитиною погуляти на вулиці. Коли вивозила візок на сходову клітину, в цей час дитина закрила двері зсередини на замок. В результаті чого мати не змогла потрапити в свою квартиру, а тому прийшлося просити допомоги в поліції та рятувальної служби.



За невиконання передбачених законодавством обов’язків щодо необхідних умов виховання дитини, на жінку склали протокол та передали справу до суду.



У постанові Іваничівського суду від 7-го травня йдеться про те, що справу закрили, суддя виніс матері усне попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Іваничах маленька дитина зачинилась у квартирі.На місце викликали поліцію та рятувальників ДСНС, пише БУГ Жінка мала намір йти з дитиною погуляти на вулиці. Коли вивозила візок на сходову клітину, в цей час дитина закрила двері зсередини на замок. В результаті чого мати не змогла потрапити в свою квартиру, а тому прийшлося просити допомоги в поліції та рятувальної служби.За невиконання передбачених законодавством обов’язків щодо необхідних умов виховання дитини, на жінку склали протокол та передали справу до суду.У постанові Іваничівського суду від 7-го травня йдеться про те, що справу закрили, суддя виніс матері усне попередження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію