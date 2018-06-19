вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині півторарічна дитина зачинилась у квартирі

У селищі на Волині півторарічна дитина зачинилась у квартирі
У Іваничах маленька дитина зачинилась у квартирі.

На місце викликали поліцію та рятувальників ДСНС, пише БУГ.

Жінка мала намір йти з дитиною погуляти на вулиці. Коли вивозила візок на сходову клітину, в цей час дитина закрила двері зсередини на замок. В результаті чого мати не змогла потрапити в свою квартиру, а тому прийшлося просити допомоги в поліції та рятувальної служби.

За невиконання передбачених законодавством обов’язків щодо необхідних умов виховання дитини, на жінку склали протокол та передали справу до суду.

У постанові Іваничівського суду від 7-го травня йдеться про те, що справу закрили, суддя виніс матері усне попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іваничі, суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині півторарічна дитина зачинилась у квартирі
Сьогодні, 15:04
На Волині чоловік у гаражі облаштував міні-обсерваторію. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
П’ять причин, чому треба дивитися «Протилежний Погляд LIVE»
Сьогодні, 14:26
«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах
Сьогодні, 14:23
З 19 травня не курсуватиме потяг «Ковель-Москва»
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
«Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+ «Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+
19 червень, 2018, 16:40
На Волині чоловік, який мав сидіти в тюрмі, був на волі через поліцейських На Волині чоловік, який мав сидіти в тюрмі, був на волі через поліцейських
10 травень, 16:27
На Волині матір трьох дітей після гулянки в барі опинилась на лаві підсудних На Волині матір трьох дітей після гулянки в барі опинилась на лаві підсудних
06 травень, 23:34
У Луцьку 57-річний чоловік вкрав з автомобіля сумку з грошима У Луцьку 57-річний чоловік вкрав з автомобіля сумку з грошима
06 травень, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині півторарічна дитина зачинилась у квартирі
Сьогодні, 15:04
 0
На Волині чоловік у гаражі облаштував міні-обсерваторію. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
 0
П’ять причин, чому треба дивитися «Протилежний Погляд LIVE»
Сьогодні, 14:26
 0
«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах
Сьогодні, 14:23
 0
З 19 травня не курсуватиме потяг «Ковель-Москва»
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8