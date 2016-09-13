Вперше в Україні: на Lutsk Food Fest презентували принципово нові ковбаски*

На фестивалі вуличної їжі Lutsk Food Fest презентували новий бренд «Фамільна майстерня Забіяка & Забіяка» і продукцію компанії, в тому числі й інноваційні ковбаски «BRATS», які вперше з’являються на м’ясо-ковбасному ринку України.Презентація відбулася сьогодні, 11 травня, у перший день фестивалю.«Вони – поки не зовсім звичні для українського споживача, але обов’язково підкорять вітчизняний ринок»,– висловився керівник проекту Забіяка BBQ Food Truckпід час презентації ковбасок.Особливість ковбасок полягає в тому, що їх можна готувати різними способами: на грилю, на пательні, зварити чи запекти у духовці, або ж, як варіант, приготувати у мікрохвильовій печі. Усі 5 варіантів приготування ковбасок детально описані на етикетці.Основна сировина, яку використовують для виготовлення ковбасок «BRATS», – свинина. Більше того, вони не мають штучних підсилювачів смаку.Поки у асортименті – 4 види: з томатами, «Original», з цибулею, а також з сиром.