Вперше в Україні: на Lutsk Food Fest презентували принципово нові ковбаски*
Сьогодні, 21:08
На фестивалі вуличної їжі Lutsk Food Fest презентували новий бренд «Фамільна майстерня Забіяка & Забіяка» і продукцію компанії, в тому числі й інноваційні ковбаски «BRATS», які вперше з’являються на м’ясо-ковбасному ринку України.
Презентація відбулася сьогодні, 11 травня, у перший день фестивалю.
«Вони – поки не зовсім звичні для українського споживача, але обов’язково підкорять вітчизняний ринок»,– висловився керівник проекту Забіяка BBQ Food Truck Сергій Капацина під час презентації ковбасок.
Особливість ковбасок полягає в тому, що їх можна готувати різними способами: на грилю, на пательні, зварити чи запекти у духовці, або ж, як варіант, приготувати у мікрохвильовій печі. Усі 5 варіантів приготування ковбасок детально описані на етикетці.
Основна сировина, яку використовують для виготовлення ковбасок «BRATS», – свинина. Більше того, вони не мають штучних підсилювачів смаку.
Поки у асортименті – 4 види: з томатами, «Original», з цибулею, а також з сиром.
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Презентація відбулася сьогодні, 11 травня, у перший день фестивалю.
«Вони – поки не зовсім звичні для українського споживача, але обов’язково підкорять вітчизняний ринок»,– висловився керівник проекту Забіяка BBQ Food Truck Сергій Капацина під час презентації ковбасок.
Особливість ковбасок полягає в тому, що їх можна готувати різними способами: на грилю, на пательні, зварити чи запекти у духовці, або ж, як варіант, приготувати у мікрохвильовій печі. Усі 5 варіантів приготування ковбасок детально описані на етикетці.
Основна сировина, яку використовують для виготовлення ковбасок «BRATS», – свинина. Більше того, вони не мають штучних підсилювачів смаку.
Поки у асортименті – 4 види: з томатами, «Original», з цибулею, а також з сиром.
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