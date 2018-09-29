вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*

У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У луцькому ТРЦ «ПортCity» урочисто відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP.

Червону стрічку перерізали у суботу, 11 травня.

Послухати цікавинки про новий житловий комплекс клубного типу StyleUP, котрий будують в Теремно, і принагідно придбати оселю мрії, аналогів якій немає на Волині, зібралося чимало охочих. Усі мали змогу взяти участь у розіграші трьох цінних призів - безкоштовного квадратного метру в унікальному комплексі.

Як розповів відомий у місті та поза його межами литовський архітектор Відімантас Самаліоніс, що проектував StyleUP, цей житловий комплекс - місце, де плекають сімейні цінності, місце затишку та комфорту.
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*

"Спокій, захищеність, теплота дому - це ті сімейні традиції, які будуть втілені у StyleUP. Це житловий комплекс передусім для сім'ї", - відзначив він.

Це масштабний проект, втілення в життя якого розраховане на 5 років. Комплекс складатиметься з 9-ти будинків. У 8-ми будинках буде чотири секції, ще в одному – дві. Тобто, загалом 34 секції та 544 квартири. Загальна площа проекту – 6 гектарів. Зведуть на території і дитячий садочок.

Представник забудовника Роман Дідух акцентував, що над проектом ЖК StyleUP уже два роки працюють українські та литовські архітектори.
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*

"Ми стараємося врахувати всі тонкощі, на які інші будівельники не звертають увагу. Перш за все, усі наші матеріали - сертифіковані, більшість із них ми тестуємо в акредитованих лабораторіях Волині та за межами області. Ні один матеріал не закуповується спонтанно. Ми хочемо зробити цей комплекс енергетично економним. Тут, окрім 38-сантиметрових стін, буде ще й 200 міліметрів утеплення. Такого немає ніде", - зауважив Роман Дідух.

Він додав, що цей комплекс увібрав всі найкращі європейські новації і що це житло, куди люди не просто приходитимуть на ночівлю, а оселі, де вони отримуватимуть море насолоди та багато приємних вражень.

Керівник відділу продажу ЖК StyleUP Юрій Бойко розповів, що відділ продажу осель мрії працюватиме щодня з 9:00 до 20:00 на першому поверсі «ПортCity».
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*

"У нас буде не лише комфортно жити. Це не квадратні метри, це стиль життя від StyleUP, який, до того ж, вигідно купувати, зокрема, за умови безвідсоткового розтермінування з певним першим внеском, яке може тривати довше, аніж будуватиметься сам будинок", - додав він.

Насамкінець присутніх під час відкриття відділу продажу ЖК StyleUP вгостили солодким сюрпризом - тортом із зображенням комплексу.

Детальнішу інформацію щодо унікального комплексу клубного типу можна дізнатися за телефоном +38(067)220 00 35, чи безпосередньо у відділ продажу ЖК StyleUP, що розміщений на першому поверсі ТРЦ «Порт City».
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: новобудови, ЖК StyleUp, клубне житло в Теремно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Запрошують на нічну екскурсію у нову туристичну «фішку» Луцька
Сьогодні, 19:15
9-річний хлопчик потонув у ставку на Тернопільщині
Сьогодні, 18:57
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
Сьогодні, 18:24
Волинянин під час сварки ледь не задушив рідну сестру
Сьогодні, 18:01
У «Промені» розповіли, чим особлива тайська кухня*
Сьогодні, 17:37
Схожі новини
Здача нового будинку і озеленення території: затишне і сучасне житло у ЖК «Західний Олімп» під Луцьком* Здача нового будинку і озеленення території: затишне і сучасне житло у ЖК «Західний Олімп» під Луцьком*
09 травень, 12:05
«Західний Олімп» завершує першу чергу будівництва сучасних квартир під Луцьком*. ФОТО «Західний Олімп» завершує першу чергу будівництва сучасних квартир під Луцьком*. ФОТО
29 вересень, 2018, 11:03
ЖК «Парковий квартал»: будинок, в якому не замерзнеш* ЖК «Парковий квартал»: будинок, в якому не замерзнеш*
09 листопад, 2017, 18:15
Опублікували звіт з будівництва, яке «змінює обличчя» Ковеля. ВІДЕО* Опублікували звіт з будівництва, яке «змінює обличчя» Ковеля. ВІДЕО*
30 жовтень, 2017, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Запрошують на нічну екскурсію у нову туристичну «фішку» Луцька
Сьогодні, 19:15
 0
9-річний хлопчик потонув у ставку на Тернопільщині
Сьогодні, 18:57
 0
У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*
Сьогодні, 18:24
 0
Волинянин під час сварки ледь не задушив рідну сестру
Сьогодні, 18:01
 0
У «Промені» розповіли, чим особлива тайська кухня*
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8