У «ПортCity» відкрили центр продажу квартир в унікальному ЖК клубного типу StyleUP*





Червону стрічку перерізали у суботу, 11 травня.



Послухати цікавинки про новий житловий комплекс клубного типу StyleUP, котрий будують в Теремно, і принагідно придбати оселю мрії, аналогів якій немає на Волині, зібралося чимало охочих. Усі мали змогу взяти участь у розіграші трьох цінних призів - безкоштовного квадратного метру в унікальному комплексі.



Як розповів відомий у місті та поза його межами литовський архітектор Відімантас Самаліоніс, що проектував StyleUP, цей житловий комплекс - місце, де плекають сімейні цінності, місце затишку та комфорту.



"Спокій, захищеність, теплота дому - це ті сімейні традиції, які будуть втілені у StyleUP. Це житловий комплекс передусім для сім'ї", - відзначив він.



Це масштабний проект, втілення в життя якого розраховане на 5 років. Комплекс складатиметься з 9-ти будинків. У 8-ми будинках буде чотири секції, ще в одному – дві. Тобто, загалом 34 секції та 544 квартири. Загальна площа проекту – 6 гектарів. Зведуть на території і дитячий садочок.



Представник забудовника Роман Дідух акцентував, що над проектом ЖК StyleUP уже два роки працюють українські та литовські архітектори.



"Ми стараємося врахувати всі тонкощі, на які інші будівельники не звертають увагу. Перш за все, усі наші матеріали - сертифіковані, більшість із них ми тестуємо в акредитованих лабораторіях Волині та за межами області. Ні один матеріал не закуповується спонтанно. Ми хочемо зробити цей комплекс енергетично економним. Тут, окрім 38-сантиметрових стін, буде ще й 200 міліметрів утеплення. Такого немає ніде", - зауважив Роман Дідух.



Він додав, що цей комплекс увібрав всі найкращі європейські новації і що це житло, куди люди не просто приходитимуть на ночівлю, а оселі, де вони отримуватимуть море насолоди та багато приємних вражень.



Керівник відділу продажу ЖК StyleUP Юрій Бойко розповів, що відділ продажу осель мрії працюватиме щодня з 9:00 до 20:00 на першому поверсі «ПортCity».



"У нас буде не лише комфортно жити. Це не квадратні метри, це стиль життя від StyleUP, який, до того ж, вигідно купувати, зокрема, за умови безвідсоткового розтермінування з певним першим внеском, яке може тривати довше, аніж будуватиметься сам будинок", - додав він.



Насамкінець присутніх під час відкриття відділу продажу ЖК StyleUP вгостили солодким сюрпризом - тортом із зображенням комплексу.



Детальнішу інформацію щодо унікального комплексу клубного типу можна дізнатися за телефоном +38(067)220 00 35, чи безпосередньо у відділ продажу ЖК StyleUP, що розміщений на першому поверсі ТРЦ «Порт City».



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