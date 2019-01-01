У моторошній аварії в Києві загинули військові
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Вчора, 10 травня, у Києві легковик ВАЗ в'їхав у припарковану вантажівку. Водій та пасажир авто загинули.
Серед загиблих – військовий, родом з Рівного, Богдан Авраменко. Загиблий працював в одному з підрозділів Генштабу, - пише Рівне вечірнє.
Побратим загиблого Валерій Гавщук на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Богдан Авраменко повертався додому з зони ООС:
«Очікували повернення з ООС і так і не дочекатись… Богдан з побратимом повертались додому і потрапили в страшну автокатастрофу, де загинули на місці. На привеликий жаль, Господь забирає найкращих! Богдан Авраменко був і залишається у моїй пам'яті частиною сім'ї, хорошим другом і просто чудовою позитивною людиною, яку любили і поважали рідні та товариші по службі».
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Серед загиблих – військовий, родом з Рівного, Богдан Авраменко. Загиблий працював в одному з підрозділів Генштабу, - пише Рівне вечірнє.
Побратим загиблого Валерій Гавщук на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Богдан Авраменко повертався додому з зони ООС:
«Очікували повернення з ООС і так і не дочекатись… Богдан з побратимом повертались додому і потрапили в страшну автокатастрофу, де загинули на місці. На привеликий жаль, Господь забирає найкращих! Богдан Авраменко був і залишається у моїй пам'яті частиною сім'ї, хорошим другом і просто чудовою позитивною людиною, яку любили і поважали рідні та товариші по службі».
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