У моторошній аварії в Києві загинули військові





Серед загиблих – військовий, родом з Рівного, Богдан Авраменко. Загиблий працював в одному з підрозділів Генштабу, - пише



Побратим загиблого Валерій Гавщук на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Богдан Авраменко повертався додому з зони ООС:



«Очікували повернення з ООС і так і не дочекатись… Богдан з побратимом повертались додому і потрапили в страшну автокатастрофу, де загинули на місці. На привеликий жаль, Господь забирає найкращих! Богдан Авраменко був і залишається у моїй пам'яті частиною сім'ї, хорошим другом і просто чудовою позитивною людиною, яку любили і поважали рідні та товариші по службі».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 10 травня, у Києві легковик ВАЗ в'їхав у припарковану вантажівку. Водій та пасажир авто загинули.Серед загиблих – військовий, родом з Рівного, Богдан Авраменко. Загиблий працював в одному з підрозділів Генштабу, - пише Рівне вечірнє. Побратим загиблогона своїй сторінці у Facebook зазначив, що Богдан Авраменко повертався додому з зони ООС:«Очікували повернення з ООС і так і не дочекатись… Богдан з побратимом повертались додому і потрапили в страшну автокатастрофу, де загинули на місці. На привеликий жаль, Господь забирає найкращих! Богдан Авраменко був і залишається у моїй пам'яті частиною сім'ї, хорошим другом і просто чудовою позитивною людиною, яку любили і поважали рідні та товариші по службі».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію