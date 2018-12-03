У волинському лісництві «на гарячому» затримали бурштинокопачів

У Куклинському лісництві, що на Волині, викрили п'ятьох чоловіків, які копали бурштин.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.Виявили нелегальних копачів цінного каміння у Куклинському лісництві ДП «Маневицьке ЛГ» у суботу, 11 травня. П’ятьох чоловіків затримали фактично за роботою. Встановили, що це – жителі Маневицького району. Чоловіки свою вину не заперечували.Варто зазначити, що на території Маневицького району, як і в інших лісових масивах, де є суттєві ризики незаконного видобутку бурштину, державною лісовою охороною, працівниками груп оперативного реагування лісогосподарських підприємств Волинського ОУЛМГ, поліції та Нацгвардії ведеться посилене цілодобове патрулювання.Відповідно до наказу Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, такі заходи безпеки запроваджено у Маневицькому та Любешівському районах.Спільними зусиллями лісівників та правоохоронних структур ситуацію вдається тримати на контролі.