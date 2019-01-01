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Як вирощують і чи безпечно їсти закарпатську полуницю. ВІДЕО

Як вирощують і чи безпечно їсти закарпатську полуницю. ВІДЕО
Сезон полуниці в розпалі – на Закарпатті вже активно збирають перші врожаї. Щоправда, це полуниця поки теплична. На полях дозріє за кілька тижнів.

Перші ягоди доспіли у спеціальних теплицях. Ця полуниця смачна, солодка й ароматна, нічим не поступається вирощеній у відкритому ґрунті, переконують фермери. Тут їй завжди тепло, тому й дозріває набагато швидше, - йдеться у сюжеті Фактів.

Дощова і холодна весна ягоді не завада, - переконують фермери. І додають: їхня полуниця екологічно чиста, без нітратів – тому можна вже сміливо їсти.

Технології вирощування полуниці у закарпатців європейські. Тому і урожай щедрий. На полях полуничні ряди вкриті чорною плівкою, щоб не росли бур’яни. Від морозу та граду ягідні кущі захищають спеціальним агроволокном.

Полуницю фермери продають перекупникам. Ті везуть її із Закарпаття на ринки майже всієї України. Перед продажем полуницю прискіпливо перевіряють у лабораторії на вміст нітратів. Там підтверджують: закарпатські ягоди – екологічно чисті.

Ціна на закарпатську полуницю щодня меншає. Першу продавали по 150 грн. за кілограм. Тепер просять 70 грн. Заготівельникам віддають ще дешевше – за 50 грн., бо ті беруть одразу кількасот кілограм. Полуниця з поля впаде в ціні до 20 грн, – прогнозують селяни.


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Теги: полуниця, Закарпаття
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