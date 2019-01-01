У місті на Волині автомобіль зніс електропору. ВІДЕО





Про це пише



Інцидент трапився 10 травня близько 24 години.



На ранок 11 травня стовп був прийнятий з пішохідної частини, а частину електроопори, яка залишилася, накрили та зав’язали.



Саму подію зафіксували міські камери відеоспостереження, які знаходяться на перехресті Драгоманова та Ковельської та були встановлені за Програмою «Безпечне місто».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській автівка знесла стовп.Про це пише БУГ Інцидент трапився 10 травня близько 24 години.На ранок 11 травня стовп був прийнятий з пішохідної частини, а частину електроопори, яка залишилася, накрили та зав’язали.Саму подію зафіксували міські камери відеоспостереження, які знаходяться на перехресті Драгоманова та Ковельської та були встановлені за Програмою «Безпечне місто».

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