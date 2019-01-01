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У місті на Волині автомобіль зніс електропору. ВІДЕО

У місті на Волині автомобіль зніс електропору. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській автівка знесла стовп.

Про це пише БУГ.

Інцидент трапився 10 травня близько 24 години.

На ранок 11 травня стовп був прийнятий з пішохідної частини, а частину електроопори, яка залишилася, накрили та зав’язали.

Саму подію зафіксували міські камери відеоспостереження, які знаходяться на перехресті Драгоманова та Ковельської та були встановлені за Програмою «Безпечне місто».


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Теги: Володимир-Волинський, стовп, Волинь
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