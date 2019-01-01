Запрошують на нічну екскурсію у нову туристичну «фішку» Луцька
Сьогодні, 19:15
Молодий, але вже відомий Музей сучасного українського мистецтва Корсаків вперше долучається до міжнародної культурно-мистецької акції «Ніч музеїв».
Подія відбуватиметься з 12-ої години 18 травня та триватиме майже до ранку наступного дня.
Майже за десять місяців роботи він довів, що музеї це не «нафталін», а живе мистецтво, яке постійно розвивається, відриваючи нові імена, напрямки, методики.
Упрожовж ночі відбуватиметься низка безкоштовних заходів, а музейні зали будуть сповнені запальних дискусій, цікавих розповідей, веселих жартів, експериментальних рішень і провокативних жестів.
На відвідувачів чекають: майстер-класи, безкоштовні екскурсії залами, вистава львівського театру, виступи ансамблю сучасної музики «ConstantY» (Львів), встановлення рекорду із залучення до майстер-класу одночасно найбільшої кількості учасників, креативні квести для молоді, нічна екскурсія з ліхтариками, конкурс на кращий креативний образ, перегляд фільмів.
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Подія відбуватиметься з 12-ої години 18 травня та триватиме майже до ранку наступного дня.
Майже за десять місяців роботи він довів, що музеї це не «нафталін», а живе мистецтво, яке постійно розвивається, відриваючи нові імена, напрямки, методики.
Упрожовж ночі відбуватиметься низка безкоштовних заходів, а музейні зали будуть сповнені запальних дискусій, цікавих розповідей, веселих жартів, експериментальних рішень і провокативних жестів.
На відвідувачів чекають: майстер-класи, безкоштовні екскурсії залами, вистава львівського театру, виступи ансамблю сучасної музики «ConstantY» (Львів), встановлення рекорду із залучення до майстер-класу одночасно найбільшої кількості учасників, креативні квести для молоді, нічна екскурсія з ліхтариками, конкурс на кращий креативний образ, перегляд фільмів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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