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Ціни на авіаквитки в Україні обвалилися вдесятеро

Ціни на авіаквитки в Україні обвалилися вдесятеро
В Україні середня ціна авіаквитка у порівнянні з 2013 роком зменшилася майже в 10 разів.

Про це пише Обозреватель.

"За 2018 рік через українські аеропорти перевезено рекордну кількість пасажирів — понад 20,5 млн осіб. З них 30% — лоукостами. Середня ціна авіаквитка у порівнянні з 2013 роком впала майже у 10 разів", — пише міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

За його словами, "Київ-Бориспіль Експрес" перевіз за 5 місяців понад 300 тисяч пасажирів. На рейс вже виходять два потяги одночасно, щоб задовольнити попит.

"В аеропорту "Бориспіль" цілодобово працюють два термінали: D і F. У цьому місяці відкриваємо парковку навпроти терміналу D — "довгобуд" з 2012 року. Пасажиропотік продовжує рекордне зростання", — резюмував Омелян.




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Теги: авіаквитки, ціни
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