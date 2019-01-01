Ціни на авіаквитки в Україні обвалилися вдесятеро





Про це пише



"За 2018 рік через українські аеропорти перевезено рекордну кількість пасажирів — понад 20,5 млн осіб. З них 30% — лоукостами. Середня ціна авіаквитка у порівнянні з 2013 роком впала майже у 10 разів", — пише міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.



За його словами, "Київ-Бориспіль Експрес" перевіз за 5 місяців понад 300 тисяч пасажирів. На рейс вже виходять два потяги одночасно, щоб задовольнити попит.



"В аеропорту "Бориспіль" цілодобово працюють два термінали: D і F. У цьому місяці відкриваємо парковку навпроти терміналу D — "довгобуд" з 2012 року. Пасажиропотік продовжує рекордне зростання", — резюмував Омелян.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні середня ціна авіаквитка у порівнянні з 2013 роком зменшилася майже в 10 разів.Про це пише Обозреватель "За 2018 рік через українські аеропорти перевезено рекордну кількість пасажирів — понад 20,5 млн осіб. З них 30% — лоукостами. Середня ціна авіаквитка у порівнянні з 2013 роком впала майже у 10 разів", — пише міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.За його словами, "Київ-Бориспіль Експрес" перевіз за 5 місяців понад 300 тисяч пасажирів. На рейс вже виходять два потяги одночасно, щоб задовольнити попит."В аеропорту "Бориспіль" цілодобово працюють два термінали: D і F. У цьому місяці відкриваємо парковку навпроти терміналу D — "довгобуд" з 2012 року. Пасажиропотік продовжує рекордне зростання", — резюмував Омелян.

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