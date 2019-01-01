У Луцьку влаштували День Матері для жінок, які втратили синів на сході





Про це йдеться на



За кожним подвигом героя стоїть його мама — водночас ніжна та неймовірно сильна жінка, яка, віддавши своє життя на виховання дитини, знайшла в собі мужність підтримати її у боротьбі з ворогом, оберігати своїми молитвами та батьківським благословенням.



Для цих мам кожен день після смерті сина не такий, як колись. Дуже важливо підтримати їх добрим словом і зігріти їхні серця своєю небайдужістю показати їм, що вони не самотні у цьому світі – їх шанують, підтримують і цікавляться їхнім життям.



Слова глибокої вдячності висловила матерям полеглих Героїв начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан.



«Я низько вклоняюся перед вами, матерями наших солдат, нашими героїнями, чий подвиг не менш значущий. Дякую Вам, дорогі мами за те, що виховали мужніх і відважних синів, справжніх патріотів, які заради мирного неба над нашими головами пожертвували найціннішим, що мали – своїм життям. Навряд чи можна передати весь той біль, всі ті страждання, які випали на вашу долю. Нехай швидше настане мир, щоб більше жодна жінка не хоронила свого сина, чоловіка чи брата».



Ліна Вікторівна передала також найщиріші вітання жінкам з Днем матері від імені секретаря міської ради Григорія Пустовіта та депутатського корпусу побажавши всім присутнім міцного здоров’я, довголіття, вдячності від людей. На завершення кожній мамі вручили продуктовий набір від Волинського обласного благодійного фонду „Дитяча місія. Україна”.



Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щиро дякує соціально активним та відповідальним партнерам – керівнику Волинського обласного благодійного фонду „Дитяча місія. Україна” Людмилі Віталіївні Лонюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 10 травня, управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради у партнерстві з Волинським обласним благодійним фондом „Дитяча місія. Україна” провели благодійний захід для мам, які пожертвували найдорожчим — життям своїх синів, загиблих у зоні проведення АТО.Про це йдеться на сайті Луцької міськради.За кожним подвигом героя стоїть його мама — водночас ніжна та неймовірно сильна жінка, яка, віддавши своє життя на виховання дитини, знайшла в собі мужність підтримати її у боротьбі з ворогом, оберігати своїми молитвами та батьківським благословенням.Для цих мам кожен день після смерті сина не такий, як колись. Дуже важливо підтримати їх добрим словом і зігріти їхні серця своєю небайдужістю показати їм, що вони не самотні у цьому світі – їх шанують, підтримують і цікавляться їхнім життям.Слова глибокої вдячності висловила матерям полеглих Героїв начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді«Я низько вклоняюся перед вами, матерями наших солдат, нашими героїнями, чий подвиг не менш значущий. Дякую Вам, дорогі мами за те, що виховали мужніх і відважних синів, справжніх патріотів, які заради мирного неба над нашими головами пожертвували найціннішим, що мали – своїм життям. Навряд чи можна передати весь той біль, всі ті страждання, які випали на вашу долю. Нехай швидше настане мир, щоб більше жодна жінка не хоронила свого сина, чоловіка чи брата».Ліна Вікторівна передала також найщиріші вітання жінкам з Днем матері від імені секретаря міської радита депутатського корпусу побажавши всім присутнім міцного здоров’я, довголіття, вдячності від людей. На завершення кожній мамі вручили продуктовий набір від Волинського обласного благодійного фонду „Дитяча місія. Україна”.Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щиро дякує соціально активним та відповідальним партнерам – керівнику Волинського обласного благодійного фонду „Дитяча місія. Україна”

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію