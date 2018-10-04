У Рожищі – конкурс на кращий логотип для міста





Про це йдеться на



«Якщо ти любиш фотографувати, малювати чи займаєшся хенд-мейдом, а ще більше любиш своє місто, то не втрачай шансу показати всім, що твоє Рожище є не просто красивим, а незабутнім. Покажи всім, найкрасивіші місця або ж покажи, яким могло б бути наше місто», — закликають організатори.



Конкурс оголошується в таких категоріях:



1) Фото (тут варто показати найцікавіші або й неочікувані родзинки міста, які варто відвідати);



2) Живопис (намалюй місто таким як його бачимо щодня, або ж яким хотіли бачити);



3) Ручна робота (робота надається у вигляді виробу, виконаного з будь-якого матеріалу, в будь-якому жанрі й техніці декоративно-прикладної творчості та ремесел. Тематика: символ Рожища, або асоціації, які з ним виникають);



4) Відеопрезентація (промо-ролик нашого міста).



До Конкурсу допускаються оригінальні сувенірні вироби авторського виконання, що втілюють культуру, історію та історичну самобутність Рожища, демонструють високий творчий та мистецький рівень художників та народних майстрів.



Перевагою при розгляді буде наявність легенди витвору мистецтва, використання елементів символіки міста Рожище, з якими можна ознайомитись на офіційному сайті Рожищенської міської ради.



При поданні конкурсної роботи кожен учасник Конкурсу заповнює заявку.



Конкурс проходитиме у три етапи:



І етап (02.05.2019 – 07.06.2019) – прийом та реєстрація заявок та конкурсних робіт.



ІІ етап(10.06.2019 – 14.06.2019) – перегляд робіт учасників, підбивання підсумків.



ІІІ етап (16.06.2019) – організація міні-виставки та нагородження переможців Конкурсу.



З положенням про проведення Конкурсу та заявкою про участь в конкурсі можна ознайомитись

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З кожним роком Рожище для себе відкривають сотні волинян. Хтось сюди приїздить вперше, а хтось черговий раз відвідує. Аби в гостей міста склалося найкраще враження, пропонують креативно його презентувати.Про це йдеться на сайті Рожищенської міськради.«Якщо ти любиш фотографувати, малювати чи займаєшся хенд-мейдом, а ще більше любиш своє місто, то не втрачай шансу показати всім, що твоє Рожище є не просто красивим, а незабутнім. Покажи всім, найкрасивіші місця або ж покажи, яким могло б бути наше місто», — закликають організатори.1) Фото (тут варто показати найцікавіші або й неочікувані родзинки міста, які варто відвідати);2) Живопис (намалюй місто таким як його бачимо щодня, або ж яким хотіли бачити);3) Ручна робота (робота надається у вигляді виробу, виконаного з будь-якого матеріалу, в будь-якому жанрі й техніці декоративно-прикладної творчості та ремесел. Тематика: символ Рожища, або асоціації, які з ним виникають);4) Відеопрезентація (промо-ролик нашого міста).До Конкурсу допускаються оригінальні сувенірні вироби авторського виконання, що втілюють культуру, історію та історичну самобутність Рожища, демонструють високий творчий та мистецький рівень художників та народних майстрів.Перевагою при розгляді буде наявність легенди витвору мистецтва, використання елементів символіки міста Рожище, з якими можна ознайомитись на офіційному сайті Рожищенської міської ради.При поданні конкурсної роботи кожен учасник Конкурсу заповнює заявку.І етап (02.05.2019 – 07.06.2019) – прийом та реєстрація заявок та конкурсних робіт.ІІ етап(10.06.2019 – 14.06.2019) – перегляд робіт учасників, підбивання підсумків.ІІІ етап (16.06.2019) – організація міні-виставки та нагородження переможців Конкурсу.З положенням про проведення Конкурсу та заявкою про участь в конкурсі можна ознайомитись за посиланням

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