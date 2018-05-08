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Луцькі муніципали нагадують підприємствам, щоб не забували скошувати траву на своїй території

Луцькі муніципали нагадують підприємствам, щоб не забували скошувати траву на своїй території
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради повідомляє усі підприємства, установи, організації, комунальні підприємства, заклади ресторанного бізнесу, навчальні, торгові та комерційні заклади, ОСББ, та приватні домоволодіння про необхідність косіння трави на закріплених за ними територіях міста.

Про інформують на сторінці департаменту у facebook.

З метою дотримання «Правил благоустрою міста Луцька» та забезпечення належного естетичного вигляду міських територій інспекторами департаменту муніципальної варти постійно проводяться огляди щодо своєчасного косіння зелених насаджень (трави, бур’янів і тому подібне) на прилеглих територіях та здійснюється контроль за комунальними закладами міста, в тому числі ЖЕКами.

Так, відповідно до пункту 4.6. Правил благоустрою міста Луцька, всі суб’єкти господарювання, не залежно від форми власності, до виготовлення схеми меж територій закріплених за підприємствами, установами та організаціями, зобов’язані прибирати прилеглу/закріплену територію.

Луцькі муніципали нагадують підприємствам, щоб не забували скошувати траву на своїй території

Луцькі муніципали нагадують підприємствам, щоб не забували скошувати траву на своїй території

Разом з тим, підпунктом 2.5.2.10 Правил встановлено, що власники об’єктів благоустрою зобов’язані утримувати зелені насадження (посадка, видалення, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур’янами, шкідниками, хворобами, поливання, підживлення тощо) відповідно до існуючих Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Косити газони необхідно періодично, при досягненні трав’яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту 3-5 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом тієї ж доби, коли виконувались роботи з косіння.

Луцькі муніципали нагадують підприємствам, щоб не забували скошувати траву на своїй території

Луцькі муніципали нагадують підприємствам, щоб не забували скошувати траву на своїй території

Луцькі муніципали нагадують підприємствам, щоб не забували скошувати траву на своїй території

Довідково: порядок утримання територій, закріплених за об’єктами благоустрою здійснюється у таких межах:

- земельні ділянки, що перебувають у власності (користуванні, оренді) юридичних чи фізичних осіб, на яких не розпочато будівництво, встановлюється на відстані 15 метрів по периметру виділеної ділянки;

- залізничні колії, скоси, насипи, переїзди, переходи в межах охоронної зони та зупинок локомотивів встановлюється на відстані 25 метрів по периметру виділеної ділянки;

- базари та ринки, гаражні кооперативи, гіпер- та супермаркети – на відстані 25 метрів по периметру виділеної земельної ділянки;

- індивідуальні гаражі встановлюються на відстані 5 метрів по периметру виділеної ділянки;

- цвинтарі, братські поховання, меморіальні комплекси на відстані 15 метрів по периметру виділеної ділянки;

- стаціонарні малі архітектурні форми встановлюються на відстані 5 метрів по периметру ділянки.

Інспекторами департаменту станом на 11.05.2019 року видано більше 50 приписів на косіння закріплених території відповідальними особами.

Також повідомляємо, що у разі нездійснення виконання припису в тому числі вчасного косіння відповідальних осіб буде притягнено до адміністративної відповідальності за порушення статті 152 КУпАП.

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Теги: трава, муніципали
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