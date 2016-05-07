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Для луцьких жінок-патрульних організували професійну фотосесію з їхніми дітьми. ВІДЕО

Для луцьких жінок-патрульних організували професійну фотосесію з їхніми дітьми. ВІДЕО
Соціальний проект спрямований на підтримку жінок, які служать у патрульній поліції і приурочений до Дня Матері, - розповіла Суспільному речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.

Лучанка Лілія Герасимович у патрульній поліції більше року. Жінка розповідає, що роботою задоволена, але все менше часу лишається на спілкування з п’ятнадцятирічним сином.

«Йому було незвично й важко, бо мама, переважно, була вдома, а тут більше на роботі і є обов’язки, які має він виконувати. Коли я пішла на роботу, то стала до нього відноситися не так строго, дуже мало бачимося і хотілося час, який проводимо разом, щоб був у приємних «розмовах», - каже Лілія Герасимович.

Син Лілії Герасимович, Даниїл, мамин вибір професії підтримав.

«Ця робота їй характеру додає, більше впевненості», - розповів Даниїл Герасимович .

У фотосесії взяла участь Тетяна Парфенюк із синами. Молодший Денис каже, що мама завжди знаходить час для них.

«Вперше в житті фотосесія відбувається, дуже приємні враження, фотограф супер. Якась світлина з’явиться на видному місці, вдома, обов’язково», - говорить Тетяна Парфенюк.

Такий проект відбувається вдруге, розповів фотограф Ярослав Близнюк, минулоріч у його студії фотографувалися патрульні зі своїми мамами.


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Теги: фотосесія, патрульні, День Матері
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