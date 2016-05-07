Для луцьких жінок-патрульних організували професійну фотосесію з їхніми дітьми. ВІДЕО

Ольга Бузулук.



Лучанка Лілія Герасимович у патрульній поліції більше року. Жінка розповідає, що роботою задоволена, але все менше часу лишається на спілкування з п’ятнадцятирічним сином.



«Йому було незвично й важко, бо мама, переважно, була вдома, а тут більше на роботі і є обов’язки, які має він виконувати. Коли я пішла на роботу, то стала до нього відноситися не так строго, дуже мало бачимося і хотілося час, який проводимо разом, щоб був у приємних «розмовах», - каже Лілія Герасимович.



Син Лілії Герасимович, Даниїл, мамин вибір професії підтримав.



«Ця робота їй характеру додає, більше впевненості», - розповів Даниїл Герасимович .



У фотосесії взяла участь Тетяна Парфенюк із синами. Молодший Денис каже, що мама завжди знаходить час для них.



«Вперше в житті фотосесія відбувається, дуже приємні враження, фотограф супер. Якась світлина з’явиться на видному місці, вдома, обов’язково», - говорить Тетяна Парфенюк.



Такий проект відбувається вдруге, розповів фотограф Ярослав Близнюк, минулоріч у його студії фотографувалися патрульні зі своїми мамами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальний проект спрямований на підтримку жінок, які служать у патрульній поліції і приурочений до Дня Матері, - розповіла Суспільному речниця патрульної поліції ВолиніЛучанкау патрульній поліції більше року. Жінка розповідає, що роботою задоволена, але все менше часу лишається на спілкування з п’ятнадцятирічним сином.«Йому було незвично й важко, бо мама, переважно, була вдома, а тут більше на роботі і є обов’язки, які має він виконувати. Коли я пішла на роботу, то стала до нього відноситися не так строго, дуже мало бачимося і хотілося час, який проводимо разом, щоб був у приємних «розмовах», - каже Лілія Герасимович.Син Лілії Герасимович,, мамин вибір професії підтримав.«Ця робота їй характеру додає, більше впевненості», - розповів Даниїл Герасимович .У фотосесії взяла участьк із синами. Молодшийкаже, що мама завжди знаходить час для них.«Вперше в житті фотосесія відбувається, дуже приємні враження, фотограф супер. Якась світлина з’явиться на видному місці, вдома, обов’язково», - говорить Тетяна Парфенюк.Такий проект відбувається вдруге, розповів фотограф, минулоріч у його студії фотографувалися патрульні зі своїми мамами.

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