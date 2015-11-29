Збирають кошти на зону відпочинку в школі: на Волині діти організовують концерт-акцію
Сьогодні, 05:20
Школярі із села Копачівка Рожищенського району організовують благодійний концерт у місцевому Будинку культури, бо хочуть зібрати гроші на зону відпочинку в рідній школі.
Про це повідомили у школі селі Копачівка, - пише "Перший".
Щоб облаштувати креативний куточок для відпочинку в навчальному закладі, учням необхідні зручні крісла-груші, loft-столики, аксесуари та додаткові матеріали (фарба, тканина, тощо).
Задля цього місцеві активісти затіяли концерт-акцію «Ініціатива». Відбудеться він 18 травня о 17 годині у Будинку культури села Копачіка.
Вхід платний – 20 гривень.
Спеціальним гостем концерту буде волинський репер-доброволець Микола Габдулхаков, відомий за творчим псевдонімом «sVoяk». У програмі також виступ школи козацького гарту та ярмарок.
Зображення - ілюстративне
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Про це повідомили у школі селі Копачівка, - пише "Перший".
Щоб облаштувати креативний куточок для відпочинку в навчальному закладі, учням необхідні зручні крісла-груші, loft-столики, аксесуари та додаткові матеріали (фарба, тканина, тощо).
Задля цього місцеві активісти затіяли концерт-акцію «Ініціатива». Відбудеться він 18 травня о 17 годині у Будинку культури села Копачіка.
Вхід платний – 20 гривень.
Спеціальним гостем концерту буде волинський репер-доброволець Микола Габдулхаков, відомий за творчим псевдонімом «sVoяk». У програмі також виступ школи козацького гарту та ярмарок.
Зображення - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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