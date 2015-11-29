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Збирають кошти на зону відпочинку в школі: на Волині діти організовують концерт-акцію

Збирають кошти на зону відпочинку в школі: на Волині діти організовують концерт-акцію
Школярі із села Копачівка Рожищенського району організовують благодійний концерт у місцевому Будинку культури, бо хочуть зібрати гроші на зону відпочинку в рідній школі.

Про це повідомили у школі селі Копачівка, - пише "Перший".

Щоб облаштувати креативний куточок для відпочинку в навчальному закладі, учням необхідні зручні крісла-груші, loft-столики, аксесуари та додаткові матеріали (фарба, тканина, тощо).

Задля цього місцеві активісти затіяли концерт-акцію «Ініціатива». Відбудеться він 18 травня о 17 годині у Будинку культури села Копачіка.

Вхід платний – 20 гривень.

Спеціальним гостем концерту буде волинський репер-доброволець Микола Габдулхаков, відомий за творчим псевдонімом «sVoяk». У програмі також виступ школи козацького гарту та ярмарок.
Збирають кошти на зону відпочинку в школі: на Волині діти організовують концерт-акцію



Зображення - ілюстративне

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Теги: школа, Копачівка, зона відпочинку, концерт
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