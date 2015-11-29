Збирають кошти на зону відпочинку в школі: на Волині діти організовують концерт-акцію





Про це повідомили у школі селі Копачівка, - пише



Щоб облаштувати креативний куточок для відпочинку в навчальному закладі, учням необхідні зручні крісла-груші, loft-столики, аксесуари та додаткові матеріали (фарба, тканина, тощо).



Задля цього місцеві активісти затіяли концерт-акцію «Ініціатива». Відбудеться він 18 травня о 17 годині у Будинку культури села Копачіка.



Вхід платний – 20 гривень.



Спеціальним гостем концерту буде волинський репер-доброволець Микола Габдулхаков, відомий за творчим псевдонімом «sVoяk». У програмі також виступ школи козацького гарту та ярмарок.







Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярі із села Копачівка Рожищенського району організовують благодійний концерт у місцевому Будинку культури, бо хочуть зібрати гроші на зону відпочинку в рідній школі.Про це повідомили у школі селі Копачівка, - пише "Перший" Щоб облаштувати креативний куточок для відпочинку в навчальному закладі, учням необхідні зручні крісла-груші, loft-столики, аксесуари та додаткові матеріали (фарба, тканина, тощо).Задля цього місцеві активісти затіяли концерт-акцію «Ініціатива». Відбудеться він 18 травня о 17 годині у Будинку культури села Копачіка.Вхід платний – 20 гривень.Спеціальним гостем концерту буде волинський репер-доброволець, відомий за творчим псевдонімом «sVoяk». У програмі також виступ школи козацького гарту та ярмарок.

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