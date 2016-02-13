Показали, яким буде другий пам'ятник Кузьмі Скрябіну. ФОТО

Кузьмі Скрябіну.



Його відкриють 17 серпня на межі сел Святопетрівське та Софіївська Борщаговка, пише у Олександр Тігов.



Як зазначається, скульптор Борис Данилюк кілька разів перероблював пам'ятник.



"Друзі, ви можете зробити порівняння та проводити певні асоціації між першою та теперешнею скульптурою Кузьмі Скрябіну. Ми змінили вираз обличчя та переодягли", - зазначив Тігов.







До слова,

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