Показали, яким буде другий пам'ятник Кузьмі Скрябіну. ФОТО
Сьогодні, 01:14
У передмісті Києва встановлять пам'ятник загиблому українському співакові Кузьмі Скрябіну.
Його відкриють 17 серпня на межі сел Святопетрівське та Софіївська Борщаговка, пише у Facebook депутат Києво-Святошинської районної ради Олександр Тігов.
Як зазначається, скульптор Борис Данилюк кілька разів перероблював пам'ятник.
"Друзі, ви можете зробити порівняння та проводити певні асоціації між першою та теперешнею скульптурою Кузьмі Скрябіну. Ми змінили вираз обличчя та переодягли", - зазначив Тігов.
До слова, перший і поки що єдиний пам'ятник Кузьмі розташований на території "СітіПарку".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Його відкриють 17 серпня на межі сел Святопетрівське та Софіївська Борщаговка, пише у Facebook депутат Києво-Святошинської районної ради Олександр Тігов.
Як зазначається, скульптор Борис Данилюк кілька разів перероблював пам'ятник.
"Друзі, ви можете зробити порівняння та проводити певні асоціації між першою та теперешнею скульптурою Кузьмі Скрябіну. Ми змінили вираз обличчя та переодягли", - зазначив Тігов.
До слова, перший і поки що єдиний пам'ятник Кузьмі розташований на території "СітіПарку".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали, яким буде другий пам'ятник Кузьмі Скрябіну. ФОТО
Сьогодні, 01:14
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як у Луцьку святкуватимуть День Європи: перелік заходів
11 травень, 23:32
У Рожищі – конкурс на кращий логотип для міста
11 травень, 22:41