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Показали, яким буде другий пам'ятник Кузьмі Скрябіну. ФОТО

Показали, яким буде другий пам'ятник Кузьмі Скрябіну. ФОТО
У передмісті Києва встановлять пам'ятник загиблому українському співакові Кузьмі Скрябіну.

Його відкриють 17 серпня на межі сел Святопетрівське та Софіївська Борщаговка, пише у Facebook депутат Києво-Святошинської районної ради Олександр Тігов.

Як зазначається, скульптор Борис Данилюк кілька разів перероблював пам'ятник.

"Друзі, ви можете зробити порівняння та проводити певні асоціації між першою та теперешнею скульптурою Кузьмі Скрябіну. Ми змінили вираз обличчя та переодягли", - зазначив Тігов.

Показали, яким буде другий пам'ятник Кузьмі Скрябіну. ФОТО
Показали, яким буде другий пам'ятник Кузьмі Скрябіну. ФОТО
Показали, яким буде другий пам'ятник Кузьмі Скрябіну. ФОТО


До слова, перший і поки що єдиний пам'ятник Кузьмі розташований на території "СітіПарку".

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Теги: Кузьма Скрябін, пам'ятник
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