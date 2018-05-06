Концерт, відзнаки, святкова лотерея: як у Голобах день селища гуляли. ВІДЕО





Святкові урочистості відбувались у відремонтованій залі будинку мистецтв. За кошти Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні селищної ради в Голобах реконструювали стадіон “Дружба”. Про це йдеться в сюжеті



На базі селищного НВК “Школа-гімназія” функціонує опорний освітній заклад об’єднаної громади. Голова громади Сергій Гарбарук вручив подяки селищної ради кращим представникам трудових та творчих колективів, громадським активістам.



До святкування долучилися й творчі колективи старостатів. Свої таланти продемонстрували і місцеві аматори сцени.



В організації свята голобачанам традиційно допоміг благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині”. Від імені народного депутата громаду селища привітала його помічниця Наталія Маленицька.



Також вона вручила грамоту Верховної Ради ветерану бібліотечної справи Валентині Січкар. Голобчани жваво купували і квитки святкової лотереї. Щасливчики могли виграти холодильник, телевізор, мікрохвильову піч та інші призи від благодійного фонду “Патріоти Волині”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Голобах відсвяткували день селища. Вже четвертий рік, як населений пункт адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, що успішно розвивається.Святкові урочистості відбувались у відремонтованій залі будинку мистецтв. За кошти Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні селищної ради в Голобах реконструювали стадіон “Дружба”. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу На базі селищного НВК “Школа-гімназія” функціонує опорний освітній заклад об’єднаної громади. Голова громадивручив подяки селищної ради кращим представникам трудових та творчих колективів, громадським активістам.До святкування долучилися й творчі колективи старостатів. Свої таланти продемонстрували і місцеві аматори сцени.В організації свята голобачанам традиційно допоміг благодійний фонд“Патріоти Волині”. Від імені народного депутата громаду селища привітала його помічницяТакож вона вручила грамоту Верховної Ради ветерану бібліотечної справи. Голобчани жваво купували і квитки святкової лотереї. Щасливчики могли виграти холодильник, телевізор, мікрохвильову піч та інші призи від благодійного фонду “Патріоти Волині”.

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