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У Білорусі митники затримали росіянку з рекордною партією наркотиків. ВІДЕО

У Білорусі митники затримали росіянку з рекордною партією наркотиків. ВІДЕО
На польсько-білоруському кордоні митники Білорусі затримали громадянку Росії, яка намагалася ввезти до країни більше 100 кг психотропних наркотиків екстазі.

Партія наркотиків виявилася найбільшою за останні 25 років, яку виявляли на кордоні, - пишуть Факти.

38-річна росіянка намагалася провезти наркотики у сховках машини Chrysler. Тайники відкривалися за допомогою електромагнітного замка. Митники виявили заборонені речовини при проході автомобіля через червоний коридор.

Всього зі сховків вилучено 100 полімерних упаковок вагою понад 100 кг, в яких була кристалічна речовина бежевого кольору, і три полімерних брикети зі спресованою речовиною коричневого кольору вагою близько 550 грам.


Громадянку Росії посадили до ізолятора і відкрили кримінальну справу про незаконне переміщення через кордон наркотичних речовин.


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Теги: митники, наркотики, контрабанда, Білорусь
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