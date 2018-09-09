У Білорусі митники затримали росіянку з рекордною партією наркотиків. ВІДЕО
Сьогодні, 06:37
На польсько-білоруському кордоні митники Білорусі затримали громадянку Росії, яка намагалася ввезти до країни більше 100 кг психотропних наркотиків екстазі.
Партія наркотиків виявилася найбільшою за останні 25 років, яку виявляли на кордоні, - пишуть Факти.
38-річна росіянка намагалася провезти наркотики у сховках машини Chrysler. Тайники відкривалися за допомогою електромагнітного замка. Митники виявили заборонені речовини при проході автомобіля через червоний коридор.
Всього зі сховків вилучено 100 полімерних упаковок вагою понад 100 кг, в яких була кристалічна речовина бежевого кольору, і три полімерних брикети зі спресованою речовиною коричневого кольору вагою близько 550 грам.
Громадянку Росії посадили до ізолятора і відкрили кримінальну справу про незаконне переміщення через кордон наркотичних речовин.
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Партія наркотиків виявилася найбільшою за останні 25 років, яку виявляли на кордоні, - пишуть Факти.
38-річна росіянка намагалася провезти наркотики у сховках машини Chrysler. Тайники відкривалися за допомогою електромагнітного замка. Митники виявили заборонені речовини при проході автомобіля через червоний коридор.
Всього зі сховків вилучено 100 полімерних упаковок вагою понад 100 кг, в яких була кристалічна речовина бежевого кольору, і три полімерних брикети зі спресованою речовиною коричневого кольору вагою близько 550 грам.
Громадянку Росії посадили до ізолятора і відкрили кримінальну справу про незаконне переміщення через кордон наркотичних речовин.
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