У Ківерцях активісти пофарбували в'їзний знак. ФОТО
Сьогодні, 10:38
Активісти пофарбували в'їзний знак «Ківерці».
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Бут-Гусаїм.
«Відновили в'їзний знак #Ківерці», – пише активіст.
Також він зазначив, що у планах – розфарбувати ще один такий знак, але вже зі сторони Луцька.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Бут-Гусаїм.
«Відновили в'їзний знак #Ківерці», – пише активіст.
Також він зазначив, що у планах – розфарбувати ще один такий знак, але вже зі сторони Луцька.
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