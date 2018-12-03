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У Ківерцях активісти пофарбували в'їзний знак. ФОТО

У Ківерцях активісти пофарбували в'їзний знак. ФОТО
Активісти пофарбували в'їзний знак «Ківерці».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Бут-Гусаїм.

«Відновили в'їзний знак #Ківерці», – пише активіст.

Також він зазначив, що у планах – розфарбувати ще один такий знак, але вже зі сторони Луцька.


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Теги: Ківерці, Волинь, активіст
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