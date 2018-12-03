У Ківерцях активісти пофарбували в'їзний знак. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Бут-Гусаїм.



«Відновили в'їзний знак #Ківерці», – пише активіст.



Також він зазначив, що у планах – розфарбувати ще один такий знак, але вже зі сторони Луцька.





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