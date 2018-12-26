«Сморід виїдає очі»: лучанка скаржиться на сусідів-нечупар з 12 котами

У квартирі на проспекті Соборності живе сім'я, помешкання якої доверху заставлене сміттям, а сморід поширюється на весь під'їзд.Про це повідомила Яна Поліщук у зверненні на платформі «Відкрите місто».«По Проспекту Соборності 37а кв 84 проживає жінка з вадами зору та сином, який на вигляд справляє враження здорової людини, 26 років. Ці мешканці створили у своїй квартирі та під'їзді нестерпні умови для проживання. Ця квартира сміттям завалена від підлоги до потолка, фекалії виливають на коридор загального користування та ще у квартирі мешкає приблизно 12 котів», – йдеться у повідомленні.«У під'їзді нестерпний сморід, кішить тарганами. На прохання до них навести порядок, вони не реагують, а погрожують влаштувати ще гірші умови і взірвати будинок. Біля її квартири проживають люди також з вадами зору та малі дітки, ми не можемо добитись справедливості. Коли не працює ліфт, ми змушені ходити пішки разом з дітками, сморід виїдає очі з 1 по 9 поверх.Ми звертались у всі органи влади, маємо заяви з підписами жителів, телебачення має відео, поліція на на грудну камеру знімала відео у її квартирі, все таки вони туди зайшли від чого були шоковані та блювали. Реакції ніякої», – пише лучанка.Жінка зазначила, що ця квартира не приватизована, а знаходиться у власності УТОС (Українське товариство сліпих, – ред.).«Жителька кв. 84, не може приглянути за собою, а значить і за котами. Дана жителька не одноразово лікувалася в психлікарні і тому її погрози насторожують жителів нашого величезного будинку. Якщо син проживає разом з матір'ю в таких умовах, під підозрою і його стан.Яна Поліщук просить негайно вжити заходів щодо проблеми, оскільки, за її словами, це пряма загроза життю та здоров'ю мешканців будинку.