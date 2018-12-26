«Сморід виїдає очі»: лучанка скаржиться на сусідів-нечупар з 12 котами
Сьогодні, 11:45
У квартирі на проспекті Соборності живе сім'я, помешкання якої доверху заставлене сміттям, а сморід поширюється на весь під'їзд.
Про це повідомила Яна Поліщук у зверненні на платформі «Відкрите місто».
«По Проспекту Соборності 37а кв 84 проживає жінка з вадами зору та сином, який на вигляд справляє враження здорової людини, 26 років. Ці мешканці створили у своїй квартирі та під'їзді нестерпні умови для проживання. Ця квартира сміттям завалена від підлоги до потолка, фекалії виливають на коридор загального користування та ще у квартирі мешкає приблизно 12 котів», – йдеться у повідомленні.
«У під'їзді нестерпний сморід, кішить тарганами. На прохання до них навести порядок, вони не реагують, а погрожують влаштувати ще гірші умови і взірвати будинок. Біля її квартири проживають люди також з вадами зору та малі дітки, ми не можемо добитись справедливості. Коли не працює ліфт, ми змушені ходити пішки разом з дітками, сморід виїдає очі з 1 по 9 поверх.
Ми звертались у всі органи влади, маємо заяви з підписами жителів, телебачення має відео, поліція на на грудну камеру знімала відео у її квартирі, все таки вони туди зайшли від чого були шоковані та блювали. Реакції ніякої», – пише лучанка.
Жінка зазначила, що ця квартира не приватизована, а знаходиться у власності УТОС (Українське товариство сліпих, – ред.).
«Жителька кв. 84, не може приглянути за собою, а значить і за котами. Дана жителька не одноразово лікувалася в психлікарні і тому її погрози насторожують жителів нашого величезного будинку. Якщо син проживає разом з матір'ю в таких умовах, під підозрою і його стан.
Яна Поліщук просить негайно вжити заходів щодо проблеми, оскільки, за її словами, це пряма загроза життю та здоров'ю мешканців будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила Яна Поліщук у зверненні на платформі «Відкрите місто».
«По Проспекту Соборності 37а кв 84 проживає жінка з вадами зору та сином, який на вигляд справляє враження здорової людини, 26 років. Ці мешканці створили у своїй квартирі та під'їзді нестерпні умови для проживання. Ця квартира сміттям завалена від підлоги до потолка, фекалії виливають на коридор загального користування та ще у квартирі мешкає приблизно 12 котів», – йдеться у повідомленні.
«У під'їзді нестерпний сморід, кішить тарганами. На прохання до них навести порядок, вони не реагують, а погрожують влаштувати ще гірші умови і взірвати будинок. Біля її квартири проживають люди також з вадами зору та малі дітки, ми не можемо добитись справедливості. Коли не працює ліфт, ми змушені ходити пішки разом з дітками, сморід виїдає очі з 1 по 9 поверх.
Ми звертались у всі органи влади, маємо заяви з підписами жителів, телебачення має відео, поліція на на грудну камеру знімала відео у її квартирі, все таки вони туди зайшли від чого були шоковані та блювали. Реакції ніякої», – пише лучанка.
Жінка зазначила, що ця квартира не приватизована, а знаходиться у власності УТОС (Українське товариство сліпих, – ред.).
«Жителька кв. 84, не може приглянути за собою, а значить і за котами. Дана жителька не одноразово лікувалася в психлікарні і тому її погрози насторожують жителів нашого величезного будинку. Якщо син проживає разом з матір'ю в таких умовах, під підозрою і його стан.
Яна Поліщук просить негайно вжити заходів щодо проблеми, оскільки, за її словами, це пряма загроза життю та здоров'ю мешканців будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Сморід виїдає очі»: лучанка скаржиться на сусідів-нечупар з 12 котами
Сьогодні, 11:45
«Генетичне сміття»: у луцькому парку «попрацювали» вандали. ФОТО
Сьогодні, 11:12
У Ківерцях активісти пофарбували в'їзний знак. ФОТО
Сьогодні, 10:38
Яке свято 12 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:12