«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
Сьогодні, 01:27
Смачний, динамічний та цікавий - так можна описати другий день «LutskFoodFest: гастро тур», який проходив 11-12 травня у Луцькому замку.
Впродовж двох днів захід відвідало чимало гостей, адже організатори підготували багато цікавих заходів. Смаколики з усього світу готували майже 40 резидентів з різних областей України.
Окрім представленої кухні, відвідувачі фестивалю мали можливість насолодитись гарною музикою від DJ Mash, DJ Famous & Сергій Гончаренко, Володимир Хомич (Vinyl), DJ A.D, «HAVANA», DJ NJOY, DJ Yanika.
А у спікер-зоні послухати виступи людей, які ділилися історіями та секретами свого успіху.
Для найменших гостей «LutskFoodFest: гастро тур» також багато цікавих конкурсів та розваг.
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Впродовж двох днів захід відвідало чимало гостей, адже організатори підготували багато цікавих заходів. Смаколики з усього світу готували майже 40 резидентів з різних областей України.
Окрім представленої кухні, відвідувачі фестивалю мали можливість насолодитись гарною музикою від DJ Mash, DJ Famous & Сергій Гончаренко, Володимир Хомич (Vinyl), DJ A.D, «HAVANA», DJ NJOY, DJ Yanika.
А у спікер-зоні послухати виступи людей, які ділилися історіями та секретами свого успіху.
Для найменших гостей «LutskFoodFest: гастро тур» також багато цікавих конкурсів та розваг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
УСТРОИЛИ ИЗ ЗАМКА СТОЛОВКУ.
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