«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО

Смачний, динамічний та цікавий - так можна описати другий день «LutskFoodFest: гастро тур», який проходив 11-12 травня у Луцькому замку.Впродовж двох днів захід відвідало чимало гостей, адже організатори підготували багато цікавих заходів. Смаколики з усього світу готували майже 40 резидентів з різних областей України.Окрім представленої кухні, відвідувачі фестивалю мали можливість насолодитись гарною музикою від DJ Mash, DJ Famous & Сергій Гончаренко, Володимир Хомич (Vinyl), DJ A.D, «HAVANA», DJ NJOY, DJ Yanika.А у спікер-зоні послухати виступи людей, які ділилися історіями та секретами свого успіху.Для найменших гостей «LutskFoodFest: гастро тур» також багато цікавих конкурсів та розваг.