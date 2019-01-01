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«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО

«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
Смачний, динамічний та цікавий - так можна описати другий день «LutskFoodFest: гастро тур», який проходив 11-12 травня у Луцькому замку.

Впродовж двох днів захід відвідало чимало гостей, адже організатори підготували багато цікавих заходів. Смаколики з усього світу готували майже 40 резидентів з різних областей України.

Окрім представленої кухні, відвідувачі фестивалю мали можливість насолодитись гарною музикою від DJ Mash, DJ Famous & Сергій Гончаренко, Володимир Хомич (Vinyl), DJ A.D, «HAVANA», DJ NJOY, DJ Yanika.

А у спікер-зоні послухати виступи людей, які ділилися історіями та секретами свого успіху.

Для найменших гостей «LutskFoodFest: гастро тур» також багато цікавих конкурсів та розваг.

«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО
«LutskFoodFest»: як минув другий день. ФОТО

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Теги: Lutsk Food Fest, гастротур
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Коментарі 1
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УСТРОИЛИ ИЗ ЗАМКА СТОЛОВКУ.
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