вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курили в ліжку: від отруєння чадним газом загинула пара

Курили в ліжку: від отруєння чадним газом загинула пара
У Київській області сімейна пара отруїлася чадним газом та загинула.

Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Сморід виїдає очі»: лучанка скаржиться на сусідів-нечупар з 12 котами

Попередньо причиною пожежі стало куріння в ліжку.

Розпочато досудове розслідування.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині водій збив двох дівчат та втік
Сьогодні, 13:18
У селі на Волині вранці горів житловий будинок
Сьогодні, 13:05
Курили в ліжку: від отруєння чадним газом загинула пара
Сьогодні, 12:46
За декілька годин обмежать рух транспорту у центрі Луцька: перелік вулиць
Сьогодні, 12:15
«Сморід виїдає очі»: лучанка скаржиться на сусідів-нечупар з 12 котами
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Опублікували жахливе відео з аварії в Рованцях, де загинув невідомий Опублікували жахливе відео з аварії в Рованцях, де загинув невідомий
11 травень, 17:22
У моторошній аварії в Києві загинули військові У моторошній аварії в Києві загинули військові
11 травень, 15:55
Смерть маленької дівчинки на трасі під Луцьком: водію присудили 4 роки тюрми і понад півмільйонну компенсацію родичам Смерть маленької дівчинки на трасі під Луцьком: водію присудили 4 роки тюрми і понад півмільйонну компенсацію родичам
11 травень, 12:02
Волинянин фурою протаранив легковика: один чоловік загинув, другий – в реанімації Волинянин фурою протаранив легковика: один чоловік загинув, другий – в реанімації
11 травень, 10:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Особлива мама»: у місті на Волині влаштовують благодійний проект
Сьогодні, 13:45
 0
На Рівненщині водій збив двох дівчат та втік
Сьогодні, 13:18
 0
У селі на Волині вранці горів житловий будинок
Сьогодні, 13:05
 0
Курили в ліжку: від отруєння чадним газом загинула пара
Сьогодні, 12:46
 0
За декілька годин обмежать рух транспорту у центрі Луцька: перелік вулиць
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8