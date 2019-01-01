Курили в ліжку: від отруєння чадним газом загинула пара
Сьогодні, 12:46
У Київській області сімейна пара отруїлася чадним газом та загинула.
Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
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Попередньо причиною пожежі стало куріння в ліжку.
Розпочато досудове розслідування.
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Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Сморід виїдає очі»: лучанка скаржиться на сусідів-нечупар з 12 котами
Попередньо причиною пожежі стало куріння в ліжку.
Розпочато досудове розслідування.
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