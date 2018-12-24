«Особлива мама»: у місті на Волині влаштовують благодійний проект





Два дні, 25-го та 26-го травня, за підтримки місцевих підприємців, мами відчують себе безтурботними жінками, - пише



Салон краси, фотосесія та інші сюрпризи чекають учасників проекту. Організатором стала мама особливої дитини з ГО «Світ для дітей» Ірина Макарчук. У роекті візьмуть участь 16 нововолинських мам.



У Нововолинську проживає понад 200 сімей в яких є діти із особливими потребами. Життя «особливої мами» – це щоденна монотонна і рутинна робота, ці жінки обмежені в часі, дуже часто не мають можливості на самореалізацію, через постійну потребу догляду за хворою дитиною. Значний відсоток «особливих мам» мають певні психологічні проблеми, через не сприйняття у супільстві, але дозволити собі консультації психолога не можуть, оскільки їх матеріальне становище є скрутним. Дуже рідко «особлива мама» може повноцінно доглядати за своєю зовнішністю, дозволити собі будь – які маленькі «жіночі забаганки» у вигляді стильної зачіски, манікюру чи гарної сукні.



Саме тому, переймаючи досвід інших міст, в Ірини виникла ідея втілити проет у Нововолинську.



“Я мама «особливої дитини», моєму синові 15 років, йому поставлений діагноз ДЦП. Як ніхто інший, знаю і відчуваю ті емоції, які переживають жінки дітей з особливими потребами, обізнана із графіком «особливих мам» – графік 24 години на добу та сім днів на тиждень, це життя без відпустки і вихідних, це випита холодна кава, коли дитина спить, це постійний стрес, пошук ліків, коштів, методів реабілітації, це монотонні години над вивченням слова або звичайної дії, яка легко дається здоровим дітям, це материнська доля присвячена одній дитині”, – говорить Ірина.



Проект «SUPER MAM FEST» – це створення свята для «особливих мам» Нововолинська , залучившись матеріальною підтримкою благодійників. У рамках проведення благодійного фестивалю планується зібрати кошти на оздоровлення мам, проведення психологічних тренінгів, реабілітацію діток з особливими потребами.



Чимало благодійників – місцевих підприємців долучилися до проекту, щоб дати можливість мамам дітей з особливими потребами хоча б на два дні забути про буденні турботи.



Організатор проекту шукає ще бажаючих долучитися та допомогти в реалізації «SUPER MAM FEST». Для учасників акції планується поїздка в Карпати на оздоровлення та відпочинок. Потрібна фінансова підтримка.



Для отримання інформації телефонуйте за номером 0674950046 Ірина.

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