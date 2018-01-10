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На Рівненщині водій збив двох дівчат та втік

На Рівненщині водій збив двох дівчат та втік
На автодорозі «Городище-Рівне-Староконстянтинів» автівка збила двох дівчат.

Автопригода з потерпілими сталася сьогодні, 12 травня, близько 02:20, - пише ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що двоє дівчат 18-ти та 19-ти років, жительки села Олександрія, прямували додому, коли в цей час на них скоїв наїзд автомобіль, який рухався назустріч та з місця пригоди втік. Попередньо відомо, що пішоходи йшли узбіччям.

Швидку медичну допомогу викликав небайдужий водій, який помітив дівчину на дорозі.

Унаслідок ДТП молодшу жительку Олександрії, у якої виявили запах алкоголю, із закритою черепно-мозковою травмою, осадненнями та забоями тіла доставили до медзакладу Рівного і після надання необхідної меддопомоги відпустили. Старша – до лікарні не зверталась.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

З місця події слідчі вилучили уламки транспортного засобу. Відтак вставлено, що в ДТП підозрюється автомобіль Volkswagen білого кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо скоєного злочину, негайно повідомляйте до поліції за номерами телефонів: 067-495-29-59 або 102.

Анонімність гарантуємо.



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Теги: поліція, Рівненщина, водій, аварія
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