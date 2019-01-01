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Волинянин через «Нову пошту» купував собі наркотики

Волинянин через «Нову пошту» купував собі наркотики
Нововолинський міський суд виніс вирок у справі про торгівлю наркотичними речовинами. Розповсюджувачі наркотиків надсилали замовлення покупцям "Новою поштою".

Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду від 8 травня, - пише Волинь24.

Підсудний замовив для власного споживання амфетаміну на суму 1700 гривень, домовившись з продавцями в одному із месенджерів. Оплату провів за допомогою системи електронних платежів. А посилку з наркотиками отримав "Новою поштою".

За дивним збігом обставин, до чоловіка підійшли працівники поліції аби поцікавитися, чи нема в нього раптом при собі заборонених речовин. На що той відповів чесно, що має у посилці амфетамін для себе.

Всього у чоловіка виявили 5,6 грамів забороненої речовини, що вважається великим розміром.

Затриманий вину визнав повністю, уклав угоду з прокурором та в результаті отримав два роки умовного покарання.

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Теги: наркотики, пошта
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