Волинянин через «Нову пошту» купував собі наркотики





Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду від 8 травня, - пише



Підсудний замовив для власного споживання амфетаміну на суму 1700 гривень, домовившись з продавцями в одному із месенджерів. Оплату провів за допомогою системи електронних платежів. А посилку з наркотиками отримав "Новою поштою".



За дивним збігом обставин, до чоловіка підійшли працівники поліції аби поцікавитися, чи нема в нього раптом при собі заборонених речовин. На що той відповів чесно, що має у посилці амфетамін для себе.



Всього у чоловіка виявили 5,6 грамів забороненої речовини, що вважається великим розміром.



Затриманий вину визнав повністю, уклав угоду з прокурором та в результаті отримав два роки умовного покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський міський суд виніс вирок у справі про торгівлю наркотичними речовинами. Розповсюджувачі наркотиків надсилали замовлення покупцям "Новою поштою".Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду від 8 травня, - пише Волинь24 Підсудний замовив для власного споживання амфетаміну на суму 1700 гривень, домовившись з продавцями в одному із месенджерів. Оплату провів за допомогою системи електронних платежів. А посилку з наркотиками отримав "Новою поштою".За дивним збігом обставин, до чоловіка підійшли працівники поліції аби поцікавитися, чи нема в нього раптом при собі заборонених речовин. На що той відповів чесно, що має у посилці амфетамін для себе.Всього у чоловіка виявили 5,6 грамів забороненої речовини, що вважається великим розміром.Затриманий вину визнав повністю, уклав угоду з прокурором та в результаті отримав два роки умовного покарання.

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