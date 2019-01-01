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Синоптики розповіли, чи йтимуть дощі на наступному тижні

Синоптики розповіли, чи йтимуть дощі на наступному тижні
У багатьох областях України дощі затримаються мінімум до кінця нового робочого тижня, однак різкого похолодання не передбачається.

У неділю, 12 травня, опади очікуються на всій території України, крім західних областей. Місцями з грозами. Повітря прогріється від 17 до 23 градусів, - пише Обозреватель.

Однак уже в понеділок, 13 травня, дощі з грозами прогнозуються абсолютно у всіх регіонах країни. Температура при цьому буде аналогічною.

Згідно з прогнозами синоптиків, опади не припиняться в західних областях до кінця робочого тижня.

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Теги: прогноз, погода, синоптики
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