Волинські мами-патрульні знялись у зворушливій фотосесії зі своїми дітьми
Сьогодні, 14:26
Луцькі та ковельські жінки-патрульні разом зі своїми дітьми знялись у фотосесії, приуроченій до Дня матері.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«Цим проектом ініціатори показали, що жінки в патрульній поліції – особливі та неймовірні. Ще більшої поваги заслуговують ті, хто виховує дітей – хтось зовсім маленьких, а хтось уже дорослих. Поєднувати материнство та службу – непросто, але можливо», – йдеться у дописі.
Кажучи чесно, їм не завжди є час поспілкуватись зі своїми дітьми, приділити їм достатньо часу, тож ідею спільного фотографування сприйняли позитивно.
Фотограф Ярослав Близнюк також підтримав пропозицію, адже минулоріч у його студії фотографувались патрульні зі своїми мамами.
Чоловік каже, що головне в сімейних фотосесіях – налаштованість на позитив, тож коли патрульні приходили до студії строгими, їх непросто було розвеселити, було помітно, що в них складна робота.
«Але й результат від того приємніший, адже нині вони матимуть приємний спогад, пов'язаний і з роботою, і з дітьми», - каже фотограф.
Усього в патрульній поліції Луцька й Ковеля нині працює 19 жінок-матерів, які виховують 29 дітей.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«Цим проектом ініціатори показали, що жінки в патрульній поліції – особливі та неймовірні. Ще більшої поваги заслуговують ті, хто виховує дітей – хтось зовсім маленьких, а хтось уже дорослих. Поєднувати материнство та службу – непросто, але можливо», – йдеться у дописі.
Кажучи чесно, їм не завжди є час поспілкуватись зі своїми дітьми, приділити їм достатньо часу, тож ідею спільного фотографування сприйняли позитивно.
Фотограф Ярослав Близнюк також підтримав пропозицію, адже минулоріч у його студії фотографувались патрульні зі своїми мамами.
Чоловік каже, що головне в сімейних фотосесіях – налаштованість на позитив, тож коли патрульні приходили до студії строгими, їх непросто було розвеселити, було помітно, що в них складна робота.
«Але й результат від того приємніший, адже нині вони матимуть приємний спогад, пов'язаний і з роботою, і з дітьми», - каже фотограф.
Усього в патрульній поліції Луцька й Ковеля нині працює 19 жінок-матерів, які виховують 29 дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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