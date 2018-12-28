Волинські мами-патрульні знялись у зворушливій фотосесії зі своїми дітьми

Луцькі та ковельські жінки-патрульні разом зі своїми дітьми знялись у фотосесії, приуроченій до Дня матері.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.«Цим проектом ініціатори показали, що жінки в патрульній поліції – особливі та неймовірні. Ще більшої поваги заслуговують ті, хто виховує дітей – хтось зовсім маленьких, а хтось уже дорослих. Поєднувати материнство та службу – непросто, але можливо», – йдеться у дописі.Кажучи чесно, їм не завжди є час поспілкуватись зі своїми дітьми, приділити їм достатньо часу, тож ідею спільного фотографування сприйняли позитивно.Фотографтакож підтримав пропозицію, адже минулоріч у його студії фотографувались патрульні зі своїми мамами.Чоловік каже, що головне в сімейних фотосесіях – налаштованість на позитив, тож коли патрульні приходили до студії строгими, їх непросто було розвеселити, було помітно, що в них складна робота.«Але й результат від того приємніший, адже нині вони матимуть приємний спогад, пов'язаний і з роботою, і з дітьми», - каже фотограф.Усього в патрульній поліції Луцька й Ковеля нині працює 19 жінок-матерів, які виховують 29 дітей.