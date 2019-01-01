У Луцьку відбудуться змагання з панкратіону та грепплiнгу. ВІДЕО

У Луцьку відбудеться чемпіонат України з панкратіону та грепплiнгу серед юнаків, молодших юнаків та дітей (2004-2005, 2006-2007 та 2010-2011 років народження).Змагання відбудуться з 16 до 19 травня, повідомили на сторінціЗахід проходитиме на базі Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи (вул. Шевченка, 3) за підтримки Міністерства молоді та спорту. Змагання мають статус державних та внесені у календарний план змагань неолімпійських видів спорту міністерства.Змагання відбуватимуться упродовж чотирьох днів.1-й день – приїзд, зважування та реєстрація учасників.2-4-й дні – змагання у трьох розділах:- панкратіон традішн (боротьба + ударна техніка)- грепплiнг No Gi (боротьба без кімоно)- грепПлiнг Gi (боротьба в кімоно)Чемпіонат є відбірковим для участі в складі молодіжної збірної України на Чемпіонаті Європи. Очікується понад 500 учасникіа зі всієї України.