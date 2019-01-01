На «Домановому» викрили жінку, яка хотіла перетнути кордон з чужим паспортом





Про це повідомляє на сайті



44-річна жінка, попри зовнішню схожість з фото в документах, які вона надала на контроль, все ж таки не змогла виглядати на 33 роки.



Обман фахівці з перевірки документів одразу викрили. Порушниця пояснила, що, начебто, переплутала документи та взяла паспорт своєї подруги щоб перетнути кордон.



Наразі прикордонники притягнули українку до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону, а чужий паспорт вилучили встановленим порядком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону виявили громадянку України, яка намагалася по чужому документу виїхати до Білорусі.Про це повідомляє на сайті Держприкордонслужби України 44-річна жінка, попри зовнішню схожість з фото в документах, які вона надала на контроль, все ж таки не змогла виглядати на 33 роки.Обман фахівці з перевірки документів одразу викрили. Порушниця пояснила, що, начебто, переплутала документи та взяла паспорт своєї подруги щоб перетнути кордон.Наразі прикордонники притягнули українку до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону, а чужий паспорт вилучили встановленим порядком.

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