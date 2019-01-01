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На «Домановому» викрили жінку, яка хотіла перетнути кордон з чужим паспортом

На «Домановому» викрили жінку, яка хотіла перетнути кордон з чужим паспортом
В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону виявили громадянку України, яка намагалася по чужому документу виїхати до Білорусі.

Про це повідомляє на сайті Держприкордонслужби України.

44-річна жінка, попри зовнішню схожість з фото в документах, які вона надала на контроль, все ж таки не змогла виглядати на 33 роки.

Обман фахівці з перевірки документів одразу викрили. Порушниця пояснила, що, начебто, переплутала документи та взяла паспорт своєї подруги щоб перетнути кордон.

Наразі прикордонники притягнули українку до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону, а чужий паспорт вилучили встановленим порядком.
На «Домановому» викрили жінку, яка хотіла перетнути кордон з чужим паспортом

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Теги: Доманове, Волинь
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