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На Волині організували автоквест «Назад у майбутнє». ФОТО. ВІДЕО

На Волині організували автоквест «Назад у майбутнє». ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському відбувся автоквест «Назад у майбутнє».

Його провели 11 травня, пише БУГ.

Організували захід відразу кілька молодіжних організацій та спільнот. Ініціатором проведення заходу став Дмитро Омелянюк. Втілити задумане йому допомогли друзі Олександр Кавюк, Володимир Омелянюк, Вадим Музичук та багато інших.

Участь у квесті взяло 8 команд, які за три години повинні були вирішити 10 цікавих завдань різного характеру. Усі завдання були пов’язані з сюжетами та героями фільмів «Назад у майбутнє».

Деякі команди дуже відповідально поставилися до підготовки до квесту і прийшли у костюмах.

Переможці автоквесту, команда «Ледь встигші» виконала усі завдання лише за 1 годину. Для їх команди, а також для команд, які посіли 2 і 3 місця, організатори підготували багато призів від спонсорів гри.

Детальніше у відео:


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Теги: автоквест, Волинь
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