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У Луцьку муніципали знесли декілька аварійних сараїв та паркан

У Луцьку муніципали знесли декілька аварійних сараїв та паркан
У Луцьку на вулиці Даргомижського та Черчицькій відділ демонтажів муніципальної варти Луцька зніс декілька занедбаних сараїв та незаконну огорожу.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

«На цьому тижні демонтовано незаконну огорожу на вул. Черчицькій, 86, а також продовжено роботи з демонтажу старих занедбаних сараїв з відновленням благоустрою на вул. Даргомижського, 3.

Робота в даному напрямку продовжуватиметься», – йдеться у дописі.
У Луцьку муніципали знесли декілька аварійних сараїв та паркан
У Луцьку муніципали знесли декілька аварійних сараїв та паркан
У Луцьку муніципали знесли декілька аварійних сараїв та паркан
У Луцьку муніципали знесли декілька аварійних сараїв та паркан

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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