У Луцьку муніципали знесли декілька аварійних сараїв та паркан
Сьогодні, 17:52
У Луцьку на вулиці Даргомижського та Черчицькій відділ демонтажів муніципальної варти Луцька зніс декілька занедбаних сараїв та незаконну огорожу.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
«На цьому тижні демонтовано незаконну огорожу на вул. Черчицькій, 86, а також продовжено роботи з демонтажу старих занедбаних сараїв з відновленням благоустрою на вул. Даргомижського, 3.
Робота в даному напрямку продовжуватиметься», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
«На цьому тижні демонтовано незаконну огорожу на вул. Черчицькій, 86, а також продовжено роботи з демонтажу старих занедбаних сараїв з відновленням благоустрою на вул. Даргомижського, 3.
Робота в даному напрямку продовжуватиметься», – йдеться у дописі.
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