У Луцьку муніципали знесли декілька аварійних сараїв та паркан





Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.



«На цьому тижні демонтовано незаконну огорожу на вул. Черчицькій, 86, а також продовжено роботи з демонтажу старих занедбаних сараїв з відновленням благоустрою на вул. Даргомижського, 3.



Робота в даному напрямку продовжуватиметься», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Даргомижського та Черчицькій відділ демонтажів муніципальної варти Луцька зніс декілька занедбаних сараїв та незаконну огорожу.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.«На цьому тижні демонтовано незаконну огорожу на вул. Черчицькій, 86, а також продовжено роботи з демонтажу старих занедбаних сараїв з відновленням благоустрою на вул. Даргомижського, 3.Робота в даному напрямку продовжуватиметься», – йдеться у дописі.

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