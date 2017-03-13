У Луцьку вандали розбили плафон ліхтаря. ФОТО





Інцидент ймовірно стався сьогодні, 12 травня, вночі, – пише



Невідомі особи знищили плафон нещодавно встановленого ліхтаря на алеї вздовж одного з каналів, що поблизу кафе «Бригантина».



Нагадаємо, там же зловмисники викинули ковану лавку в канал.



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