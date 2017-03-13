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У Луцьку вандали розбили плафон ліхтаря. ФОТО

У Луцьку вандали розбили плафон ліхтаря. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки невідомі розбили плафон ліхтаря.

Інцидент ймовірно стався сьогодні, 12 травня, вночі, – пише Волинь Online.

Невідомі особи знищили плафон нещодавно встановленого ліхтаря на алеї вздовж одного з каналів, що поблизу кафе «Бригантина».

Нагадаємо, там же зловмисники викинули ковану лавку в канал.
У Луцьку вандали розбили плафон ліхтаря. ФОТО
У Луцьку вандали розбили плафон ліхтаря. ФОТО

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Теги: вандали, Луцьк, парк
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