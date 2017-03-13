У Луцьку вандали розбили плафон ліхтаря. ФОТО
Сьогодні, 18:48
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки невідомі розбили плафон ліхтаря.
Інцидент ймовірно стався сьогодні, 12 травня, вночі, – пише Волинь Online.
Невідомі особи знищили плафон нещодавно встановленого ліхтаря на алеї вздовж одного з каналів, що поблизу кафе «Бригантина».
Нагадаємо, там же зловмисники викинули ковану лавку в канал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент ймовірно стався сьогодні, 12 травня, вночі, – пише Волинь Online.
Невідомі особи знищили плафон нещодавно встановленого ліхтаря на алеї вздовж одного з каналів, що поблизу кафе «Бригантина».
Нагадаємо, там же зловмисники викинули ковану лавку в канал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 травня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку вандали розбили плафон ліхтаря. ФОТО
Сьогодні, 18:48
Луцькрада хоче закупити обладнання для дитячих майданчиків
Сьогодні, 18:20
У Луцьку муніципали знесли декілька аварійних сараїв та паркан
Сьогодні, 17:52