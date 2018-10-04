Постраждала дитина: у Харкові трамвай зійшов з рейок та влетів у легковик
Сьогодні, 19:24
У Харкові трамвай врізався в автомобіль, постраждала жінка та дитина.
Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Харківській області.
Аварія сталася 12 травня близько 11:10 на перехресті Московського проспекту та вулиці Академіка Павлова.
За попередніми даними, трамвай зійшов з рейок та у подальшому зіткнувся з автомобілем Toyota. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 41-річна водій та 4-річна пасажирка транспортного засобу Toyota.
Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини ДТП.
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Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Харківській області.
Аварія сталася 12 травня близько 11:10 на перехресті Московського проспекту та вулиці Академіка Павлова.
За попередніми даними, трамвай зійшов з рейок та у подальшому зіткнувся з автомобілем Toyota. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 41-річна водій та 4-річна пасажирка транспортного засобу Toyota.
Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини ДТП.
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