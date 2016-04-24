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На Волині чоловік вкрав металеві решітки у поліції

На Волині чоловік вкрав металеві решітки у поліції
У Ковелі чоловік вкрав 5 металевих решіток з будівлі, яка належить ГУНП у Волинській області.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише Район.Ковель.

За даними слідства, наприкінці квітня 2019 року місцевий житель (його особу вже встановили, – ред.) через пошкоджений дах приміщення, що знаходиться у Ковелі на вулиці Незалежності, 156, проник до недіючої споруди для утримання службових собак, звідки таємно викрав 5 металевих решіток, які належать ГУНП у Волинській області.

По даному факту 3 травня поліція відкрила кримінальне провадження №12019030110000842 за ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

Допитаний свідок повідомив слідству, що візуально знайомий громадянин на велосипеді привіз йому металеву рамку та частину іншої металевої рами, запропонував їх купити. Останній погодився і придбав той метал за 450 гривень, в подальшому зберігав у себе вдома. Цей чоловік своєю заявою добровільно видав працівникам поліції крадений металеві решітки для утримання поліцейських собак.

Слідчий поліції Олександр Нивчик за погодженням з процесуальним прокурором Світланою Борзовець звернувся до суду із клопотанням про арешт вилученого майна в рамках кримінального провадження.

Слідча суддя Ковельського міськрайонного суду Олена Восковська задовольнила дане клопотання.

Розслідування відносно крадія триває.

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Теги: крадіжка, Волинь, Ковель, поліція
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