Перебрали на хрестинах: у місті на Волині п'яні дебошири побили бармена та медика





27 травня 2018 року ввечері він зі ще двома особами зайшли до магазину «Козацькі забави», що на вулиці Незалежності в Ковелі, - пише



Вони замовили каву, а розплачуватися відмовилися. Разом вийшли з магазину. Продавець наполягав і чоловіки таки розрахувалися. Кава, певно, була смачна, тож один з них вернувся в кафе ще випити кави. Продавець наполягав: спочатку — гроші, потім — кава. Таке формулювання чоловіку не сподобалося і він почав лаяти продавця.



Через короткий проміжок часу, він повторно повернувся до магазину та намагався вдарити продавця ногою, однак не досягнувши поставленої мети, оскільки зачепився за прилавок, розпочав шарпанину та штовхатися по магазину.



Після цього підійшли два товариші на підтримку і почали спільно бити продавця. Вони перекинули та пошкодили прилавок у магазині. Підійшов інший продавець і теж отримав від хуліганів на горіхи.



А потім, близько 21:00 один з чоловіків, який і почав бійку в магазині, будучи в стані алкогольного сп'яніння в дворі будинку неподалік, ударив лікаря швидкої допомоги. Медик нахилилась до нього для того, щоб на його ж прохання надати йому необхідну медичну допомогу.



У суді чоловіки розкаювалися. Пояснювали, що напилися на хрестинах дочки одного з них.



Суд виніс одному 1 рік умовного покарання, а іншому - у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.



Вирок може бути оскаржений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд Волинської області виніс вирок раніше судимому чоловіку, який похуліганив в барі, а згодом вдарив медика.27 травня 2018 року ввечері він зі ще двома особами зайшли до магазину «Козацькі забави», що на вулиці Незалежності в Ковелі, - пише ІА "Конкурент" Вони замовили каву, а розплачуватися відмовилися. Разом вийшли з магазину. Продавець наполягав і чоловіки таки розрахувалися. Кава, певно, була смачна, тож один з них вернувся в кафе ще випити кави. Продавець наполягав: спочатку — гроші, потім — кава. Таке формулювання чоловіку не сподобалося і він почав лаяти продавця.Через короткий проміжок часу, він повторно повернувся до магазину та намагався вдарити продавця ногою, однак не досягнувши поставленої мети, оскільки зачепився за прилавок, розпочав шарпанину та штовхатися по магазину.Після цього підійшли два товариші на підтримку і почали спільно бити продавця. Вони перекинули та пошкодили прилавок у магазині. Підійшов інший продавець і теж отримав від хуліганів на горіхи.А потім, близько 21:00 один з чоловіків, який і почав бійку в магазині, будучи в стані алкогольного сп'яніння в дворі будинку неподалік, ударив лікаря швидкої допомоги. Медик нахилилась до нього для того, щоб на його ж прохання надати йому необхідну медичну допомогу.У суді чоловіки розкаювалися. Пояснювали, що напилися на хрестинах дочки одного з них.Суд виніс одному 1 рік умовного покарання, а іншому - у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.Вирок може бути оскаржений.

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